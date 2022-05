Quelle part de l'Ukraine la Russie détient-elle ? (New York Times)

Quelle part de l'Ukraine la Russie détient-elle ? Article originel : How much of Ukraine does Russia hold? Par Marc Santora New York Times, 10.05.22

La Russie a envahi l'Ukraine avec l'intention de renverser le gouvernement, de s'emparer de Kiev, la capitale, et de faire entrer fermement le pays dans la sphère d'influence du Kremlin.

Si Moscou a échoué dans ces objectifs de grande envergure, les forces russes se sont emparées d'une large bande du sud de l'Ukraine et ont redéployé des soldats, des véhicules et des armes lourdes dans le but de s'enfoncer plus profondément dans l'est de l'Ukraine, étendant le territoire qu'elle contrôle par le biais de forces supplétives depuis 2014.

Les armées ukrainienne et russe se livrent désormais à une éreintante guerre d'usure, se battant souvent avec acharnement sur de petites zones. Mais si la Russie peut tenir le territoire qu'elle occupe sur terre et maintenir sa domination en mer, cela pourrait lui donner la capacité d'étrangler l'économie ukrainienne et de fournir soit un levier dans tout règlement négocié, soit un terrain d'étape pour des assauts plus larges à travers le pays.

La Russie a réalisé ses gains les plus rapides et les plus importants au cours des premières semaines de la guerre dans le sud, balayant le nord de la Crimée - que la Russie a illégalement annexée à l'Ukraine en 2014 - et prenant la ville de Kherson et une grande partie de la région environnante. S'étendant sur quelque 11 000 miles carrés, la région est un peu plus petite que le Maryland et le Delaware réunis.

Avant la guerre, la région de Kherson comptait une population de plus d'un million de personnes, mais les autorités ukrainiennes affirment que plus de la moitié d'entre elles ont fui. Située sur la rive ouest du fleuve Dniepr, elle abrite un grand port relié à la mer Noire. Moscou a régulièrement pris des mesures pour affaiblir son identité ukrainienne en introduisant la monnaie russe et en nommant et contrôlant étroitement les dirigeants locaux par procuration.

Mais le contrôle russe du territoire n'est pas total. Les Ukrainiens ont lancé des contre-attaques sporadiques pour tenter de reprendre des villes et des villages.

Après avoir pris Kherson, les forces russes ont entrepris de s'emparer de territoires à l'est, dans la province de Zaporizka, où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe. On estime que les Russes contrôlent désormais environ 70 % de la province.

Si le gouvernement ukrainien contrôle toujours la ville de Zaporizhzhia, les forces russes contrôlent Berdiansk, un port essentiel le long de la mer d'Azov, Melitopol, la deuxième ville de la région, ainsi qu'Enerhodar et sa centrale nucléaire.

La province comptait 1,6 million d'habitants avant la guerre ; il est difficile d'estimer combien sont restés sur place. Le maire de Melitopol a déclaré lundi qu'environ 60 % des habitants de la ville avaient fui.

Mariupol

En bordure de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, cette ville portuaire (Mariupol, ndt) autrefois florissante est aujourd'hui détruite. Les autorités ukrainiennes estiment que 20 000 civils ont été tués au cours du siège russe qui dure depuis des mois, et que les trois quarts de la population ont fui. Les Nations unies affirment que des milliers de civils ont été tués. Ce qui reste de la ville est en grande partie sous contrôle russe. Les derniers soldats ukrainiens sont piégés dans une aciérie tentaculaire près du port.

Le fait de revendiquer la ville a permis à la Russie d'achever une liaison terrestre très convoitée entre la Crimée et la région orientale de Donetsk, qui est contrôlée par leurs forces mandataires, et la Russie elle-même...