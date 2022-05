RAPPORT : "90% des nations prévoient une monnaie numérique de banque centrale" (Off Guardian)

RAPPORT : "90% des nations prévoient une monnaie numérique de banque centrale".

Article originel : REPORT: “90% of nations planning Central Bank Digital Currency “

Par Kit Knightly

Off Guardian, 6.05.22

Un nouveau rapport de la Banque des règlements internationaux estime que jusqu'à 90 % des banques centrales nationales sont au moins dans la phase de planification du lancement d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) : Neuf banques centrales sur dix étudient les monnaies numériques de banque centrale (CBDC), et plus de la moitié d'entre elles sont en train de les développer ou de mener des expériences concrètes. En particulier, les travaux sur les CBDC de détail ont atteint des stades plus avancés.

Ces chiffres font écho à un rapport publié en mars par le FMI, selon lequel plus d'une centaine de pays sont au moins en train de planifier le lancement de leur propre CBDC. Vous pouvez lire le rapport complet du FMI ici, ou un résumé publié par Bloomberg ici.

Il semble que les programmes de monnaie numérique émise par les gouvernements aient pris de l'ampleur dans le monde entier depuis au moins 2020, et apparemment, ils existent maintenant dans plus de la moitié des pays de la planète. Les plus récents d'entre eux - le Brésil et la Namibie - ont annoncé leurs plans seulement le mois dernier. Comme pour tous les programmes mondialistes, la promotion des CBDC fait toujours partie de "l'actualité".

D'abord, c'était une réponse à la Covid. Ensuite, ils pourraient nous aider à stopper le changement climatique. Puis ils sont une réponse à la guerre en Ukraine. Grâce à cette méthode, ils sont passés d'une idée marginale à peine discutée à une couverture médiatique régulière et à une expérimentation par 90 % de la population mondiale, le tout en l'espace de quelques années (comme nous l'avions prédit dans notre article du Nouvel An). Il est intéressant de noter que si les CBDC font de plus en plus parler d'elles, une de leurs caractéristiques spécifiques fait de moins en moins parler d'elles : la programmabilité. Les lecteurs réguliers seront plus que familiers avec ce concept - nous en avons parlé en détail dans nos articles précédents sur les CBDC (ici et ici). Pour les nouveaux lecteurs, la programmabilité est une caractéristique hypothétique de la monnaie numérique qui permettrait à l'émetteur de fixer des limites et des contrôles sur son utilisation. Essentiellement, toute CBDC donnerait à l'État, à la banque centrale ou à la société émettrice de la monnaie en tant que salaire le pouvoir de contrôler comment et où l'argent est dépensé. Toute CBDC équivaut à un contrôle potentiel de votre argent par un tiers. C'est aussi simple que cela. Cela a des implications massives pour l'idée même de liberté individuelle. Compte tenu de la façon dont les deux dernières années se sont déroulées, il n'est pas du tout difficile d'imaginer comment un tel système pourrait être utilisé de façon abusive. Arrêter les paiements pour "protéger le NHS", saisir les salaires pour "lutter contre le changement climatique" ou des sanctions financières individuelles parce que vous n'êtes pas vacciné.

Il suffit de remonter à la protestation des camionneurs canadiens pour voir un État démembrer financièrement ceux qui expriment leur désaccord. Une CBDC rendrait ce processus à la fois plus facile à appliquer pour l'État et plus difficile à éviter pour un individu. Il s'agit, de toute évidence, du plus grand problème éthique et sociétal de tout système potentiel de monnaie numérique. Et pourtant, ni le rapport de la BRI, ni celui du FMI, ni le résumé de Bloomberg n'abordent l'idée de "programmabilité" de manière détaillée. Le mot n'est utilisé qu'une seule fois dans les trois documents, et ils n'expliquent jamais ce qu'il signifie réellement.

OffG a déjà couvert les CBDC en détail, et la presse n'a jamais hésité à vanter les "avantages" de cette monnaie strictement contrôlée. Au contraire, elle a toujours été traitée comme un argument de vente majeur. Agustin Carstens, le directeur de la Banque des règlements internationaux, a discuté de l'idée en détail dans une vidéo à l'été 2021 :

"La différence essentielle [avec une CBDC] est que la banque centrale aurait un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de cette expression de la responsabilité de la banque centrale, et disposerait ensuite de la technologie pour les faire respecter."



Un article du Telegraph de juin 2021 s'extasie à nouveau sur les avantages possibles de la monnaie programmable : L'argent numérique pourrait être programmé pour s'assurer qu'il n'est dépensé que pour des produits essentiels, ou des biens qu'un employeur ou un gouvernement juge raisonnable [...] Cela pourrait avoir des résultats socialement bénéfiques, en empêchant une activité qui est considérée comme socialement nuisible d'une certaine façon.

Ils n'ont jamais été réticents à parler de programmabilité auparavant, il est donc intéressant qu'ils ferment soudainement cette voie de discussion. C'est peut-être un signe qu'ils ont surestimé ce que les gens accepteraient, et qu'ils rencontrent déjà plus de résistance à l'idée qu'ils ne le pensaient. C'est une pensée réconfortante. Mais ne vous y trompez pas : ce n'est pas parce qu'ils arrêtent d'en parler qu'ils laissent tomber. Ils veulent simplement que vous l'oubliiez. Oh, et juste au cas où vous vous poseriez la question, la liste des pays qui testent les monnaies numériques comprend l'Ukraine et la Russie, les États-Unis et la Chine, la Grande-Bretagne et l'UE. Toutes les équipes de la ligue. Choisir un camp ne vous sauvera pas.