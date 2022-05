Selon une étude israélienne publiée dans le New England Journal of Medicine, la quatrième dose de vaccin n'offre aucune protection contre l'infection après seulement deux mois (Daily Sceptic)

Selon une étude israélienne, la quatrième dose de vaccin n'offre aucune protection contre l'infection après deux mois seulement Article originel : Fourth Vaccine Dose Offers No Protection Against Infection After Just Two Months, Israeli Study Finds Par Par Will Jones Dail Sceptic, 8.05.22

Une étude israélienne portant sur l'ensemble de la population et publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé qu'une quatrième dose du vaccin Covid de Pfizer cesse d'être efficace contre l'infection en huit semaines seulement (voir le graphique ci-dessus). Voici le résumé de l'étude.



CONTEXTE

Le 2 janvier 2022, Israël a commencé à administrer une quatrième dose du vaccin BNT162b2 [Pfizer] aux personnes âgées de 60 ans ou plus. Des données sont nécessaires concernant l'effet de cette quatrième dose sur les taux d'infection confirmée par le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) et de maladie grave à coronavirus 2019 (COVID-19).

MÉTHODES

À partir de la base de données du ministère israélien de la Santé, nous avons extrait des données sur 1 252 331 personnes âgées de 60 ans ou plus et admissibles à la quatrième dose pendant une période où la variante B.1.1.529 (Omicron) du SRAS-CoV-2 était prédominante (du 10 janvier au 2 mars 2022). Nous avons estimé le taux d'infection confirmée et de COVID-19 grave en fonction du temps à partir de huit jours après la réception d'une quatrième dose (groupes à quatre doses) par rapport à celui des personnes qui n'avaient reçu que trois doses (groupe à trois doses) et à celui des personnes qui avaient reçu une quatrième dose trois à sept jours auparavant (groupe témoin interne). Pour l'estimation des taux, nous avons utilisé une régression de quasi-Poisson avec ajustement pour l'âge, le sexe, le groupe démographique et le jour civil.

RÉSULTATS

Le nombre de cas de COVID-19 grave pour 100 000 personnes-jours (taux non ajusté) était de 1,5 dans les groupes agrégés à quatre doses, de 3,9 dans le groupe à trois doses et de 4,2 dans le groupe témoin interne. Dans l'analyse de quasi-Poisson, le taux ajusté de COVID-19 grave au cours de la quatrième semaine suivant la réception de la quatrième dose était inférieur à celui du groupe ayant reçu trois doses d'un facteur de 3,5 (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 2,7 à 4,6) et était inférieur à celui du groupe témoin interne d'un facteur de 2,3 (IC à 95 %, 1,7 à 3,3). La protection contre la maladie grave n'a pas faibli au cours des six semaines qui ont suivi la réception de la quatrième dose. Le nombre de cas d'infection confirmée pour 100 000 personnes-jours (taux non ajusté) était de 177 dans les groupes agrégés recevant quatre doses, de 361 dans le groupe recevant trois doses et de 388 dans le groupe témoin interne. Dans l'analyse quasi-Poisson, le taux ajusté d'infection confirmée au cours de la quatrième semaine suivant la réception de la quatrième dose était inférieur à celui du groupe à trois doses par un facteur de 2,0 (IC à 95 %, 1,9 à 2,1) et était inférieur à celui du groupe témoin interne par un facteur de 1,8 (IC à 95 %, 1,7 à 1,9). Toutefois, cette protection s'est estompée au cours des semaines suivantes.

CONCLUSIONS

Les taux d'infection confirmée par le SRAS-CoV-2 et de COVID-19 grave étaient plus faibles après une quatrième dose de vaccin BNT162b2 qu'après seulement trois doses. La protection contre l'infection confirmée a semblé de courte durée, tandis que la protection contre la maladie grave n'a pas faibli pendant la période d'étude.



Bien que la protection contre la maladie grave n'ait pas semblé diminuer au cours du suivi de six semaines, il faut noter que le fait que la maladie grave de la Covid se produisait chez les personnes ayant reçu la triple dose à un taux plus de trois fois supérieur à celui des personnes ayant reçu la quadruple dose suggère que la protection de trois doses contre la maladie grave avait déjà considérablement diminué. Ceci est confirmé par d'autres études (par exemple ici et ici) et noté par les auteurs eux-mêmes.

Lisez l'étude ici. Mon compte rendu d'une version antérieure se trouve ici.