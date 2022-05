Taïwan, fortement vacciné, enregistre un nombre record d'infections, d'hospitalisations et de décès dus à la COVID-19 (TrialSite News)

À l'instar de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud, qui ne sont que quelques-uns des pays fortement vaccinés qui ont été frappés de plein fouet par les dernières poussées de la COVID-19, Taïwan connaît également un nombre record d'infections, d'hospitalisations et de décès. Alors que Taïwan est entièrement vacciné à 80,3 %, avec l'un des taux de relance les plus élevés au monde (environ 65 %), un nombre sans précédent d'infections par le SRAS-CoV-2 fait irruption, parallèlement à un nombre record de décès. Si les médias grand public ne sont pas autorisés à remettre en question l'efficacité de ces vaccins, cette remise en question est possible sur TrialSite.

Les médias locaux taïwanais, tels que Focus Taiwan, font état de la recrudescence des infections et du taux de mortalité correspondant à la COVID-19, qui a dépassé 0,1 % au cours des deux derniers jours. Les autorités sanitaires du pays ont signalé des décès quotidiens consécutifs malgré une population presque entièrement immunisée. Le ministre de la santé, Chen Shih-Chung, fait état d'une situation inquiétante qui reflète celle d'autres pays de la région. Les médias taïwanais rapportent que la vague taïwanaise sera, espérons-le, moins grave que celle qui a frappé l'Australie, la Corée du Sud, Hong Kong et la Nouvelle-Zélande.

Le programme de vaccination de masse touche maintenant les enfants âgés de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer-BioNTech, tandis que les adolescents reçoivent leur injection de rappel.

En une journée, Focus Taiwan rapporte qu'environ 24 000 vaccins Pfizer-BNT pour enfants ont été administrés. Cela s'ajoute au total quotidien de 87 000 piqûres de COVID-19 et au total combiné de 54,39 millions de doses dans le pays à ce jour dans cette nation de 23,6 millions d'habitants.

Source : Focus Taiwan

La vague actuelle d'Omicron n'a pas été comparable à aucune autre vague connue dans cette nation insulaire située au large de la Chine continentale. En cours depuis environ 50 jours, les cas quotidiens ont atteint un pic d'environ 80 000 à 90 000, rapporte Focus Taiwan. Environ 15 à 20 % de la population sera infectée. Cela s'est produit alors que plus de 80 % de la population est entièrement vaccinée et qu'environ 65 % est stimulée.



Décès d'enfants

Les médias locaux font état d'une inquiétude croissante quant à la sécurité des enfants. Le Centre de commandement des épidémies (CECC) de Taiwan rapporte qu'à ce jour, 16 enfants de moins de 10 ans ont signalé des symptômes graves.

Sept de ces enfants sont décédés, dont cinq qui ont développé une encéphalite, un qui est mort d'un choc septique et un garçon dont la mort a été attribuée à la COVID-19, même si les médecins n'ont pas pu déterminer comment la maladie a évolué dans son cas.

Les décès d'enfants sont en hausse. En fait, Lee Ping-ing, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan et membre du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination de Taïwan, rapporte dans une interview radio que l'encéphalite liée à la COVID-19 est proche de l'épidémie de 1998.

À l'époque, 120 000 enfants ont été infectés par l'entérovirus ; 405 cas sont devenus graves et 78 enfants sont morts, rapporte Focus Taiwan. À mesure que les infections à COVID-19 s'intensifient, le risque de conséquences graves augmente. Cela montre l'importance d'un traitement précoce, quand et où cela est possible.



