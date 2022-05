Un document financé par Big Pharma recommande de taxer les personnes non vaccinées (Off Guardian)

Un document financé par Big Pharma recommande de taxer les personnes non vaccinées. Article originel : Big Pharma-funded paper recommends taxing the unvaccinated Kit Knightly Off Guardian 17.05.22

Ils poursuivent en suggérant toutes sortes de moyens de corriger ce "comportement indésirable", de l'imposition pure et simple aux crédits d'impôt pour ceux qui ont été vaccinés, en passant par le mandat de vaccination et l'assurance Covid obligatoire pour les non-vaccinés (ce qui n'est qu'une autre façon de dire "imposition").

Un nouveau document publié par le Center for Business Taxation de l'Université d'Oxford examine - et finalement soutient - l'idée d'une taxe spéciale prélevée sur ceux qui refusent d'être "vaccinés" contre la "Covid19".

Parce que ça fait deux ans que ça dure, et la vie est juste trop courte. Nous l'avons assez fait, les faits sont tous là pour quiconque se soucie suffisamment de les trouver.

Au lieu de cela, nous allons simplement citer la page "À propos" du Centre d'Oxford pour la fiscalité des entreprises, avec un peu plus d'emphase...

Le Centre for Business Taxation a été créé en 2005 et a été initialement financé par des dons substantiels d'un grand nombre de membres du Hundred Group. Un certain nombre de ces entreprises et d'autres continuent à soutenir le CBT. Les donateurs de l'année étaient AstraZeneca [et] GlaxoSmithKline Plc.

Pour être clair, le Hundred Group est un groupe de pression qui travaille au nom de tous les membres du FTSE100.

GlaxoSmithKline est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde et s'est associée au géant français Sanofi pour produire un vaccin contre la Covid qui a rapporté aux deux entreprises des milliards de dollars en contrats de fourniture, bien que son utilisation publique n'ait pas encore été approuvée.

Si vous connaissez un tant soit peu la Covid, vous n'avez pas besoin que nous vous disions qui est AstraZeneca.

Le CBT - et donc le document - est financé par les grandes entreprises et les grandes sociétés pharmaceutiques.

Avons-nous vraiment besoin d'ajouter quelque chose ?