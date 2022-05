Le pacte de pandémie de l'OMS laisserait le monde à la merci de la Chine (The Telegraph)

Un pacte de pandémie de l'OMS laisserait le monde à la merci de la Chine Article originel : A WHO pandemic pact would leave the world at China’s mercy Par Matt Ridley The Telegraph

Le 22 mai, l'Organisation mondiale de la santé se réunit pour l'Assemblée mondiale de la santé, un sommet annuel auquel tous les pays du monde sont invités - à l'exception de Taïwan, qui est exclue sur ordre de la Chine. À l'ordre du jour figure un "accord sur les pandémies" qui élargirait considérablement les pouvoirs d'intervention de l'OMS dans un pays en cas d'épidémie future.

L'Union européenne, fidèle à elle-même, a fait pression en faveur d'un "traité" juridiquement contraignant sur la pandémie, mais cela n'arrivera pas pour deux raisons : le Sénat étatsunien aurait besoin d'une majorité des deux tiers pour le ratifier et le gouvernement chinois ne permettrait même pas à son agence internationale favorite de lui dire quoi faire. Mais l'accord aurait tout de même la force substantielle du droit international pour inciter les gouvernements à imposer des mesures de confinement nationales, par exemple - malgré les chiffres de l'OMS qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité du confinement et le taux de mortalité.

Bien que certaines mesures soient judicieuses, comme le partage accru des vaccins avec d'autres pays, le plan contourne les erreurs commises par l'OMS lors de la pandémie de Covid. Elle a ignoré le signal d'alarme précoce de Taïwan, félicité le gouvernement chinois pour sa transparence alors qu'il niait la transmission interhumaine et punissait les lanceurs d'alerte, retardé la déclaration d'une urgence sanitaire, fait volte-face sur les masques et les confinements et monté une enquête Potemkine grotesque sur l'origine du virus. Ajouté à sa piètre performance lors de l'épidémie d'ébola de 2014, lorsque pendant des mois l'OMS a résisté aux appels des médecins et des ONG à déclarer une urgence pour ne pas offenser les gouvernements membres, ce bilan n'inspire pas confiance.

Selon l'ordre du jour de la réunion, l'accord s'inscrirait dans le cadre de six "pistes d'action" axées sur : les systèmes de santé ; les épidémies zoonotiques ; les maladies tropicales endémiques ; la sécurité alimentaire ; la résistance aux antimicrobiens ; et la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui manque dans cette liste ? Une chose sur laquelle l'OMS elle-même, les États-Unis et d'autres gouvernements insistent et qui pourrait bien être à l'origine de la pandémie de Covid, à savoir une expérience de laboratoire qui a mal tourné ou un chercheur infecté par le virus alors qu'il échantillonnait des chauves-souris sur le terrain.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a déclaré en juillet de l'année dernière qu'il était prématuré d'exclure une fuite en laboratoire, une opinion reprise par le sommet du G7 en Cornouailles. Depuis lors, les preuves se sont renforcées. Un livre publié ce mois-ci, Preventable, du professeur Devi Sridhar, affirme qu'une fuite en laboratoire est "une explication aussi probable que la dissémination naturelle et devrait être poursuivie jusqu'à preuve du contraire".

Un ancien développeur de logiciels du nom de Bill Gates a écrit un livre intitulé "How to prevent the next pandemic". Son principal message, selon un critique peu charitable, est que nous pouvons prévenir la prochaine pandémie en "faisant tout ce qui n'a pas permis d'arrêter la dernière pandémie, mais plus, plus vite et plus fort". Mais même M. Gates admet que "quelle que soit la façon dont la COVID a démarré, la possibilité, même infime, d'une libération d'agents pathogènes en laboratoire devrait inciter les gouvernements et les scientifiques à redoubler d'efforts en matière de sécurité des laboratoires, en créant des normes mondiales"....