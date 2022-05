Une enquête britannique pourrait porter sur les décès et les effets secondaires provoqués par le vaccin contre la Covid (Daily Mail)

L'enquête sur la pandémie pourrait porter sur les effets secondaires et les décès très rares provoqués par le vaccin contre la Une enquête pouCovid.

Article originel : Pandemic inquiry may look into very rare side-effects and deaths from the Covid vaccine

Daily Mail, 14.05.22





Elle pourrait se pencher sur les difficultés rencontrées par les familles touchées pour obtenir une compensation.

La présidente de l'enquête, la baronne Heather Hallett, a écrit au Premier ministre pour lui présenter les principaux domaines examinés, qu'il devra approuver avant que l'enquête puisse commencer.

Le Ministère a appris qu'elle avait également demandé si son enquête pouvait porter sur les décès et les effets secondaires des vaccins qui ont changé la vie des patients.

De multiples études ont montré que les vaccins Covid sont sûrs - plus de 53 millions de Britanniques ont reçu au moins une dose et près de 40 millions en ont reçu trois.

Mais une petite minorité de personnes ont souffert de graves problèmes de santé, notamment de caillots sanguins et d'inflammation cardiaque....