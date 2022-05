Une étude du gouvernement étatsunien révèle que les vaccins contre la COVID-19 nuisent à la réponse immunitaire à l’infection (Daily Sceptic)

Une étude du gouvernement étatsunien révèle que les vaccins contre la COVID-19 nuisent à la réponse immunitaire à l’infection

Article originel : Covid Vaccines Impair Immune Response to Infection, U.S. Government Study Shows

Par Will Jones

Daily Sceptic, 1.05.22

Une étude pré-imprimée (pas encore examinée par des pairs) réalisée par des chercheurs du gouvernement étatsunien montre que les personnes vaccinées produisent une réponse du système immunitaire moins complète après une infection par le SRAS-CoV-2 que les personnes non vaccinées.

Les chercheurs ont examiné les données de l'essai du vaccin Moderna contre la Covid et ont constaté que, par rapport aux témoins non vaccinés, les participants vaccinés produisaient beaucoup moins d'anticorps N. Il s'agit d'anticorps dirigés contre la nucléocapside du virus. Il s'agit d'anticorps dirigés contre la protéine de la nucléocapside à l'intérieur de la particule virale, contrairement aux anticorps S dirigés contre la protéine du pic que ciblent les vaccins. Des anticorps N ont été détectés chez 40 % (21 sur 52) des personnes infectées par le vaccin contre 93 % (605 sur 648) des personnes ayant reçu le placebo. Cela signifie que les personnes infectées après avoir été vaccinées ont produit des anticorps N à un taux inférieur à la moitié de celui des personnes non vaccinées. Les chercheurs ont constaté que la séroconversion N (production d'anticorps N à la suite d'une infection) était plus probable pour les infections à charge virale élevée. Ils ont donc vérifié si la différence était due au fait que les personnes vaccinées présentaient des infections plus bénignes et des charges virales plus faibles grâce au vaccin. Ils ont découvert que ce n'était pas le cas : pour la même charge virale, les non-vaccinés étaient environ 14 fois (13,67, intervalle de confiance à 95 % 5,17-36,16) plus susceptibles d'avoir des anticorps N détectables après l'infection que les vaccinés. Regardez les courbes contrastées ci-dessous : la courbe jaune des non-vaccinés est beaucoup plus élevée que la courbe bleue des vaccinés, ce qui montre que pour une charge virale donnée (axe des x), la probabilité de détecter des anticorps N après l'infection (axe des y) est beaucoup plus faible pour les vaccinés que pour les non-vaccinés.

Cela signifie que, bien qu'une personne vaccinée puisse avoir des anticorps S provenant du vaccin, elle a beaucoup moins de chances d'obtenir des anticorps N après l'infection qu'une personne non vaccinée. Cette réponse immunitaire plus faible peut la rendre plus vulnérable à une réinfection future, en particulier par des variantes qui échappent aux anticorps S, comme Omicron. Cela signifie également, comme le soulignent les auteurs de l'étude, qu'une enquête de population sur les anticorps N après une campagne de vaccination sous-estimera de manière significative le nombre total de personnes précédemment infectées, car beaucoup de personnes vaccinées n'auront pas produit d'anticorps N après l'infection. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'UKHSA indique qu'environ 42 % des donneurs de sang en Angleterre présentaient des anticorps N à la fin du mois de février 2022, alors que l'ONS estime, à partir de son enquête sur les infections, qu'environ 71 % du pays avait été infecté au 11 février (voir ci-dessous). Le taux d'infection élevé parmi les vaccinés pendant les vagues Delta et Omicron soutient cette explication.

Pourcentage cumulé stimulé de la population ayant été testée positive au COVID-19 durant la période d'enquête du 27 avril 2020 au 11 février 2022 (ONS)

Décomposons ces données en vagues successives de la Covid afin de voir combien ont été infectés dans chaque vague selon l'ONS et combien ont développé des anticorps N selon l'UKHSA. Dans le tableau ci-dessous, j'ai extrait 8% du graphique des anticorps ci-dessus pour la vague initiale et, en supposant que la même proportion a été infectée lors de cette vague, j'ai ajouté une augmentation de six points au total cumulatif des infections pour tenir compte des infections antérieures à avril 2020.

L'aspect le plus frappant de ce graphique est que la vague Delta était beaucoup plus importante dans les infections que dans les anticorps - ce qui, on peut le supposer, est le résultat de l'inhibition de la N-séroconversion par les vaccins. Il est également remarquable que la vague Alpha (dont la quasi-totalité des infections sont survenues avant février 2021, date à laquelle très peu de personnes ont été vaccinées) était environ deux fois plus importante en termes d'infections que d'anticorps, ce qui suggère un taux de séroconversion relativement faible malgré l'absence de vaccins, dont la raison n'est pas claire. Ensuite, pour Omicron, le rapport entre les deux est beaucoup plus faible, environ 1,5, ce qui signifie que les infections étaient seulement 50 % plus élevées que les anticorps. Voici ces chiffres

Le faible rapport entre les anticorps et les infections pour Omicron est un indicateur fort que le vaccin n'inhibe plus la N-séroconversion. Cela peut s'expliquer par le fait qu'Omicron est très différent des variants antérieurs ; en particulier, il présente de nombreuses mutations immunitaires dans sa protéine spike, de sorte que les anticorps S des vaccins sont largement inefficaces contre lui. Cela signifie que le système immunitaire doit s'attaquer à lui de manière plus globale pour le combattre, en produisant des anticorps N. Bien entendu, l'évasion des anticorps S explique également pourquoi les vaccins protègent si peu contre l'Omicron. L'absence de séroconversion N après l'infection explique probablement pourquoi de nombreuses personnes vaccinées ont attrapé Omicron peu de temps après avoir attrapé Delta. En outre, la taille relativement faible de la vague Omicron en Afrique du Sud, où les taux de vaccination sont faibles, renforce la thèse selon laquelle la vaccination a joué un rôle important dans la vague Omicron au Royaume-Uni et dans d'autres pays fortement vaccinés.

En résumé, les enquêtes sur les anticorps semblent toujours sous-estimer le nombre d'infections par la Covid, car une proportion importante d'entre eux ne se convertissent pas. C'est particulièrement vrai après la vaccination avec des vaccins qui ciblent une protéine spécifique, comme les vaccins contre la Covid actuels, mais c'était également vrai à l'époque de la pré-vaccination avec la vague Alpha, bien que dans une moindre mesure. Si les anticorps sont généralement un meilleur guide pour les infections à charge virale élevée, ce n'est pas le cas après la vaccination. Les enquêtes sur les anticorps sous-estiment particulièrement la taille de la vague Delta dans les populations ayant un taux de vaccination élevé. L'inhibition de la N-séroconversion par le vaccin semble s'estomper avec un variante échappant au vaccin comme Omicron, car le système immunitaire plus large se réengage.