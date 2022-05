Variole du singe : épidémie naturelle ou bioterrorisme artificiel ? (SPR)

Les deux questions clés concernant l'épidémie internationale de monkeypox en cours.

Selon des données internationales, depuis début mai, environ 500 cas confirmés et suspects de monkeypox ont été signalés dans plusieurs pays occidentaux . Il existe encore une grande incertitude quant à l'étendue de l'épidémie actuelle, car la période d'incubation du monkeypox (durée entre l'infection et les premiers symptômes) peut aller jusqu'à trois semaines .

Jusqu'à présent, l'épidémie de monkeypox en cours n'a touché presque que des hommes homosexuels , et bon nombre des infections récentes pourraient être attribuées à deux grands festivals gays : le festival de la fierté de Gran Canaria - qui s'est tenu du 5 au 15 mai et auquel ont assisté environ 80 000 personnes - et le festival belge Darklands. Des infections ultérieures se sont produites dans un sauna gay à Madrid et dans des endroits similaires.

Il existe deux hypothèses principales pour expliquer ce schéma particulier. Soit il y a eu une épidémie naturelle lors d'un ou plusieurs de ces festivals gays, probablement causée par un ou plusieurs participants d'Afrique de l'Ouest (où la variole du singe est endémique); ou un ou plusieurs de ces festivals gays ont été ciblés par une attaque bioterroriste secrète.

Dans le deuxième scénario, l'attaque pourrait plus tard être imputée à un groupe terroriste supposé qui "déteste les homosexuels et le mode de vie occidental", comme un groupe terroriste islamiste (éventuellement lié à l'Iran) ou un groupe terroriste fondamentaliste chrétien (éventuellement lié à la Russie orthodoxe). , comme le suspect «Mouvement impérial russe» ), ou sur les «terroristes domestiques» occidentaux conservateurs.



En fait, une telle attaque bioterroriste parrainée par l'État a été simulée il y a tout juste un an, en mars 2021, par la Conférence de Munich sur la sécurité liée à l'OTAN et la Nuclear Threat Initiative basée aux États-Unis ( voir le rapport ). Cet exercice US / OTAN de 2021 supposait une épidémie de monkeypox en mai 2022 qui se transformerait en une véritable pandémie et qui ne serait révélée qu'un an plus tard, en mai 2023, comme une opération terroriste utilisant le virus du monkeypox génétiquement modifié.