Vous avez été identifié comme une menace : La technologie d'Intelligence artificielle prédictive vous cible (Off Guardian)

Vous avez été repéré comme une menace : La technologie d'IA prédictive vous met une cible sur le dos Article originel : You’ve Been Flagged as a Threat: Predictive AI Technology Puts a Target on Your Back Par John W. Whitehead & Nisha Whitehead Off Guardian, 14.05.22

D'autres modèles prédictifs utilisés dans tout le pays s'efforcent "d'évaluer le risque de décès et de blessures graves d'un enfant , de déterminer si les enfants doivent être placés en famille d'accueil et, si oui, où."

Selon un rapport d'enquête de l'Associated Press, une fois que des incidents de négligence potentielle sont signalés à une ligne téléphonique de protection de l'enfance, les rapports sont soumis à un processus de filtrage qui rassemble "des données personnelles recueillies à partir des dossiers de naissance, de Medicaid, de toxicomanie, de santé mentale, de prison et de probation, entre autres ensembles de données gouvernementales". L'algorithme calcule ensuite le risque potentiel de l'enfant et lui attribue un score de 1 à 20 pour prédire le risque qu'un enfant soit placé en famille d'accueil dans les deux années suivant l'enquête. "Plus le chiffre est élevé, plus le risque est grand. Les travailleurs sociaux utilisent alors leur pouvoir discrétionnaire pour décider d'enquêter ou non."

La raison d'être de cette fusion de la surveillance généralisée, des technologies de prédiction du comportement, de l'exploration des données, de la technologie précognitive et des programmes de dénonciation des quartiers et des familles est censée permettre au gouvernement de prendre des mesures préventives pour combattre la criminalité (ou tout ce que le gouvernement a choisi d'interdire à un moment donné).

La même société qui possède ShotSpotter possède également un programme de police prédictive qui vise à utiliser les données de détection des coups de feu pour "prédire" les crimes avant qu'ils ne se produisent. Les présidents Biden et Trump ont tous deux poussé à une plus grande utilisation de ces programmes prédictifs pour lutter contre la violence armée dans les communautés, malgré le fait qu'il n'a pas été constaté qu'ils réduisaient la violence armée ou augmentaient la sécurité des communautés.

Bien que les programmes de détection de coups de feu comme ShotSpotter gagnent en popularité auprès des forces de l'ordre, des procureurs et des tribunaux, ils sont truffés de défauts , confondant "les bennes à ordures, les camions, les motos, les hélicoptères, les feux d'artifice, les travaux de construction, le ramassage des ordures et les cloches d'église... avec des coups de feu.

Malgré le fait que Williams n'avait aucun mobile, qu'il n'y avait aucun témoin oculaire de la fusillade, qu'aucune arme n'a été trouvée dans la voiture et que Williams lui-même a conduit Herring à l'hôpital, la police a accusé l'homme de 65 ans de meurtre au premier degré en se basant sur ShotSpotter , un programme de détection de coups de feu qui avait capté une forte détonation sur son réseau de microphones de surveillance et triangulé le bruit pour qu'il corresponde à une vidéo de sécurité silencieuse montrant la voiture de Williams traversant une intersection. L'affaire a finalement été rejetée pour manque de preuves.

Sans avoir jamais commis sciemment un crime ou avoir été condamné pour un tel crime, vous et vos concitoyens avez probablement été évalués pour des comportements que le gouvernement pourrait considérer comme sournois, dangereux ou inquiétants ; un score de menace vous a été attribué en fonction de vos associations, de vos activités et de vos points de vue ; et vous avez été catalogués dans une base de données gouvernementale en fonction de la manière dont la police et les autres agences gouvernementales devraient vous approcher en fonction de votre niveau de menace.

Avec l'avènement des programmes de police prédictive par IA financés par le gouvernement, qui surveillent et signalent une personne comme une menace potentielle devant faire l'objet d'une enquête et être traitée comme dangereuse, il ne peut y avoir aucune garantie de procédure régulière : vous avez déjà été transformé en suspect.

En un mot, la procédure régulière a été conçue comme un rempart contre les abus du gouvernement. L'application régulière de la loi interdit au gouvernement de priver quiconque de "vie, liberté et propriété" sans s'assurer au préalable que les droits d'une personne ont été reconnus et respectés et qu'elle a eu l'occasion de connaître les accusations portées contre elle et de se défendre contre ces accusations.

C'est l'État policier étatsunien réuni en un seul ensemble oppressant de pré-crime et de crime pré-pensé, et le résultat final est la mort de la procédure régulière.

Ainsi, les agents du gouvernement - avec l'aide d'yeux et d'oreilles automatisés, d'un arsenal croissant de logiciels, de matériel et de techniques de haute technologie, de la propagande gouvernementale incitant les Etatsuniens à devenir des espions et des mouchards, ainsi que des médias sociaux et des logiciels de détection du comportement - tissent une toile d'araignée collante d'évaluations de menaces, d'avertissements de détection du comportement, de "mots" marqués et de rapports d'activités "suspectes" visant à attraper les ennemis potentiels de l'État.

Tous ces tris, tamisages et calculs sont effectués rapidement, secrètement et sans cesse avec l'aide de la technologie de l'IA et d'un État de surveillance qui suit chacun de vos mouvements.

Sous le prétexte d'aider les agences gouvernementales débordées à travailler plus efficacement, les technologies prédictives et de surveillance de l'IA sont utilisées pour classer, séparer et signaler la population sans se soucier du droit à la vie privée ou de la procédure régulière.

Pourtant, faillible ou non, le programme de dépistage prédictif de l'IA est largement utilisé dans tout le pays par les agences gouvernementales pour surveiller et cibler les familles à enquêter. Les retombées de cette surveillance excessive, selon Aysha Schomburg, commissaire adjointe du Bureau des enfants des États-Unis, sont des " séparations familiales massives ".

Une chose que nous savons, cependant, c'est que le système cible de manière disproportionnée les familles pauvres et noires pour une intervention , une perturbation et éventuellement un déplacement, parce que la plupart des données utilisées sont glanées dans les communautés à faible revenu et minoritaires.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a aucun moyen pour une famille de savoir si la technologie prédictive de l'IA est responsable du fait qu'elle ait été ciblée, enquêtée et séparée de ses enfants. Comme le note l'AP, "les familles et leurs avocats ne peuvent jamais être sûrs du rôle de l'algorithme dans leur vie, car ils ne sont pas autorisés à connaître les scores."

Autrefois, toute personne avait le droit d'être présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, et la charge de la preuve incombait à ses accusateurs. Cette présomption d'innocence a depuis été renversée par un État de surveillance qui nous rend tous suspects et une surcriminalisation qui nous rend tous potentiellement coupables d'un méfait ou d'un autre.

Combinez la technologie de l'IA prédictive avec la surveillance et la surcriminalisation, puis ajoutez une police militarisée qui s'introduit dans les maisons au milieu de la nuit pour délivrer un mandat de routine, et vous aurez de la chance de vous en sortir vivant.

Mais attention : une fois que vous êtes repéré par une caméra de surveillance, signalé par un programme de dépistage prédictif de l'IA et placé sur une liste de surveillance gouvernementale - qu'il s'agisse d'une liste de surveillance pour négligence envers les enfants, d'une liste de surveillance de la santé mentale, d'une liste de surveillance des dissidents, d'une liste de surveillance des terroristes ou d'une liste de surveillance des armes à feu avec drapeau rouge - il n'existe aucune façon claire d'en sortir, que vous deviez ou non y figurer.



Vous serez suivi partout où vous irez, signalé comme une menace potentielle et traité en conséquence.

Si vous n'avez pas encore peur, vous devriez avoir peur.

Nous avons fait en sorte qu'il soit trop facile pour le gouvernement d'identifier, d'étiqueter, de cibler, de désamorcer et de détenir toute personne qu'il considère comme une menace potentielle pour toute une série de raisons allant de la maladie mentale au fait d'avoir un passé militaire, en passant par le fait de contester son autorité ou simplement d'être sur la liste des persona non grata du gouvernement.

Comme je l'explique clairement dans mon livre Battlefield America : The War on the American People et dans son pendant fictif The Erik Blair Diaries, il n'est même pas nécessaire d'être un dissident pour être signalé par le gouvernement aux fins de surveillance, de censure et de détention.

Il suffit d'être un citoyen de l'État policier étatsunien.



* John W. Whitehead, auteur et avocat spécialiste des questions constitutionnelles, est fondateur et président du Rutherford Institute. Son livre Battlefield America : The War on the American People (SelectBooks, 2015) est disponible en ligne à l'adresse www.amazon.com. Whitehead peut être contacté à l'adresse john@rutherford.org.