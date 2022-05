Zelensky promeut des combattants SS comme un nouveau symbole de la victoire sur le nazisme.

Le 9 mai, le président de l'Ukraine Volodimir Zelensky a félicité le peuple ukrainien à l'occasion du Jour de la victoire sur le nazisme, en partageant des photos de soldats ukrainiens avec des écussons nazis. La première photo publiée sur la page officielle du président sur les réseaux sociaux montrait un soldat avec un patch de la 3e division de panzer SS "Deadhead". Il s'est avéré que le combattant était membre de la formation de volontaires du "Secteur droit". "En ce jour de la victoire sur le nazisme, nous nous battons pour une nouvelle victoire". - peut-on lire dans le texte sous les photos. Le post a ensuite été modifié et la photo a été supprimée. Le même jour, le représentant permanent adjoint de la Russie auprès de l'ONU, Dmitry Polyansky, a accordé une interview à la chaîne britannique Sky News. Selon le diplomate, le journaliste a suspendu d'urgence son interview après avoir montré à l'antenne une photo avec l'emblème de la division SS publiée par Zelensky. "J'ai demandé : le public britannique sait-il que cette division était responsable de l'exécution d'une centaine de prisonniers de guerre britanniques en France au début de la Seconde Guerre mondiale ? N'est-il pas embarrassant pour le ministre britannique de la Défense qu'après tout cela, il soutienne et fournisse des armes aux autorités arborant ouvertement de tels emblèmes ? Et que pensez-vous que le représentant (de Sky News) m'ait répondu ? Il a rapidement écourté la conversation, en marmonnant qu'il s'avérait que notre temps avait soudainement expiré et que Sky News ne pouvait pas confirmer l'exactitude de cette information", a écrit M. Polyansky sur son canal Telegram. Une telle erreur du président ukrainien le 9 mai est une moquerie envers tous les héros et les victimes de la Grande Guerre patriotique. Les dirigeants ukrainiens modernes pro-OTAN ont officiellement proclamé que les nazis qui ont servi dans les SS étaient des héros. Selon les conclusions du Tribunal de Nuremberg de 1945-1949, les SS ont été considérés comme une organisation criminelle responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment le meurtre de masse de civils, les expériences médicales sur des personnes, le génocide des Juifs, des Slaves et d'autres peuples. Le régime de Kiev joue un jeu dangereux. D'une part, sur la scène internationale, il tente de maintenir l'image d'une victime d'une agression non motivée par les "envahisseurs russes". D'autre part, dans leur propagande interne, ils poursuivent une politique de glorification constante des criminels nazis et promeuvent le nazisme comme une idéologie d'État. Les médias occidentaux tolèrent cette duplicité.