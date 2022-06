Augmentation importante des décès non liés à la Covid durant le confinement (National Bureau of Economic Research)

D'avril 2020 à fin 2021 au moins, les Etatsuniens sont décédés de causes non covidiennes à un taux annuel moyen de 97 000, supérieur aux tendances précédentes. Le nombre combiné de décès dus à l'hypertension et aux maladies cardiaques a augmenté de 32 000. Le diabète ou l'obésité, les causes liées à la drogue et celles liées à l'alcool ont chacune augmenté de 12 000 à 15 000 par rapport aux tendances précédentes (à la hausse). Les décès dus à la drogue, en particulier, ont suivi une tendance alarmante, pour la dépasser considérablement pendant la pandémie et atteindre 108 000 pour l'année civile 2021. Les décès par homicide et par véhicule à moteur combinés ont augmenté de près de 10 000. Diverses autres causes se sont combinées pour ajouter 18 000. Alors que les décès dus à la maladie de Creutzfeldt-Jakob touchent principalement les personnes âgées, les nombres absolus de décès excédentaires non dus à la maladie de Creutzfeldt-Jakob sont similaires pour chacun des groupes d'âge 18-44 ans, 45-64 ans et plus de 65 ans, et il n'y a pratiquement aucun décès excédentaire d'enfants. La mortalité, toutes causes confondues, pendant la pandémie a été élevée de 26 % pour les adultes en âge de travailler (18-64 ans), contre 18 % pour les personnes âgées. D'autres données sur les toxicomanies, les fusillades non mortelles, la prise de poids et les dépistages du cancer révèlent une urgence sanitaire historique, mais largement méconnue...

Lire la suite