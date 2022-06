Comment la Russie a truqué son essai du vaccin contre la Covid et a gagné des milliards de dollars (Daily Mail)

Comment la Russie a truqué son essai du vaccin contre la Covid et a gagné des milliards de dollars

Article originel : How Russia ‘Faked its Covid Vaccine Trial and Made Billions’

Par Toby Young

Daily Sceptic, 21.06.22





La Russie semble avoir truqué les résultats des essais de son vaccin phare Covid, selon l'analyse d'une équipe de chercheurs d'Australie et de Singapour. MailOnline en sait plus.



Lors de la publication de l'essai l'année dernière, les scientifiques russes ont affirmé que le vaccin avait donné des résultats presque identiques dans cinq groupes d'âge différents.

Certains experts ont alors affirmé que les résultats étaient "trop beaux pour être vrais", étant donné le nombre infime d'infections survenues dans chaque cohorte.

Aujourd'hui, les chercheurs ont soumis l'essai à un modèle de simulation 50 000 fois afin de tester la probabilité que les résultats soient authentiques.

Ils ont constaté que la probabilité de reproduire à nouveau la même efficacité dans les cinq groupes d'âge n'était que de 0,02 %.

Le vaccin Sputnik V fait l'objet d'une controverse depuis que la Russie a annoncé son approbation en 2020, avant même la fin de l'essai.

Le Dr Kyle Sheldrick, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, qui a dirigé la nouvelle analyse, a déclaré au MailOnline : "Si vous y réfléchissez, cet essai n'avait pas vraiment la possibilité d'échouer.

"Il y a des signes, et beaucoup de raisons de penser, que quelqu'un a pu manipuler ces données après la fin de l'étude."

On pense que des centaines de millions de personnes ont été vaccinées avec Sputnik dans le monde entier. Environ 70 pays avaient passé des commandes d'une valeur allant jusqu'à 7 milliards de livres sterling avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



A lire dans son intégralité.