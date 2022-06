Début 2022, Boris Johnson reconnaissait avoir enfreint les règles de la Covid qu'il avait édictées. En juin, il est toujours en poste, va-t-il être poussé vers la sortie ?

Boris survivra-t-il ? L'histoire fournit des indices

Article originel :Will Boris survive? History provides the clues

Par Peter Franklin

Unherd, 1.06.22

Il est de plus en plus probable que Boris Johnson doive faire face à un vote de défiance. Le Partygate ne disparaît pas et les députés conservateurs réalisent l'ampleur des dommages à long terme causés à leurs perspectives de réélection. Le dernier sondage d'opinion est un choc - il montre que les travaillistes ont 11 points d'avance ; les taux d'approbation personnels du Premier ministre sont souterrains ; et le tableau de classement du Cabinet de ConHome de ce mois-ci le place dans la zone de relégation. Les alliés de Johnson présentent un changement de direction comme un pari téméraire. Les conservateurs ont déjà à leur tête un vainqueur des élections, alors pourquoi prendraient-ils le risque de choisir un nouveau venu qui n'a pas fait ses preuves ? Mais il y a une réponse à cette question : les leçons de l'histoire. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gouvernements conservateurs ont changé de Premier ministre à six reprises - installant Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, John Major, Theresa May et Boris Johnson à Downing Street sans avoir remporté d'élections générales. Dans tous les cas, à l'exception d'un seul, ces dirigeants de substitution ont ensuite remporté les élections suivantes. L'exception qui confirme la règle est Alec Douglas-Home - qui, bien que techniquement nouveau, faisait partie de l'ancienne garde - un retour en arrière, en fait. Par contraste, regardez les circonstances dans lesquelles les gouvernements conservateurs ont été éjectés par les électeurs. Cela ne se produit pas très souvent - seulement trois fois dans toute notre histoire d'après-guerre ; mais chaque fois, c'est instructif. La première fois, c'était en 1964, lorsque Douglas-Home était leader (voir ci-dessus). La deuxième fois, en 1974, avec Edward Heath, qui avait été humilié par la grève des mineurs. La troisième fois, en 1997, avec John Major, qui ne s'est jamais remis de la débâcle du mercredi noir. Il s'agissait de Premiers ministres brisés qui auraient dû être remplacés. Dans le cas de Major, les Tories ont gaspillé une occasion en or. En 1995, face aux attaques croissantes de son propre camp, il a pris l'initiative de démissionner de son poste de chef de parti, mais pas de celui de Premier ministre. Cette manœuvre a forcé la tenue d'une course à la direction du parti, permettant à Major de se présenter comme candidat et de mettre ses rivaux conservateurs au défi de "se montrer ou se taire". Dans ce cas, seul John Redwood décide de se présenter - répondant avec un slogan provocateur de son cru : "Pas de changement, pas de chance". Ses mots se sont avérés prophétiques : Redwood a perdu l'élection à la direction du parti et Major a mené son parti à une défaite écrasante deux ans plus tard... Lire la suite

Est-ce la fin pour Boris Johnson ?

Article originel : Is this the end for Boris Johnson?

Par Tim Ross

Newstateman, janvier 2022

Boris Johnson's lockdown hypocrisy over No 10 party | One rule for them, another for everyone else?/ L'hypocrisie de Boris Johnson sur sa fête au 10 Downing Street : une règle pour eux, une autre pour tous les autres ?

Trois façons de mettre fin au règne de Boris Johnson - et trois scénarios qui pourraient le voir s'accrocher. Boris Johnson s'est présenté aujourd'hui devant la Chambre des communes et a admis avoir participé à une fête dans le jardin de Downing Street lors du premier confinement. Après des mois de démentis, c'est la première confirmation que le Premier ministre lui-même était en désaccord avec ses propres conseils de Covid, et peut-être avec la loi. Alors Johnson est-il grillé ? Ou va-t-il encore tromper la mort politique ?

Trois possibilités pour Boris Johnson Il démissionne. Tout devient trop difficile pour un homme qui aime être aimé. Assailli de toutes parts par des gens qui lui disent qu'il est toxique et qu'il doit démissionner, un Premier ministre démoralisé commence à les croire, perd courage et abandonne. La honte d'être poussé vers la sortie dans un scandale est adoucie par le soulagement de ne plus avoir à se battre misérablement. Aux Communes mercredi, Johnson a dit qu'il ne démissionnait pas - pour l'instant. Alors que les travaillistes, le SNP, les libéraux-démocrates et d'autres lui ont demandé à plusieurs reprises de démissionner, le Premier ministre, dégonflé et abattu, leur a conseillé d'attendre que la haute fonctionnaire Sue Gray termine son enquête sur les différentes fêtes et réunions. "Je répondrai certainement de manière appropriée", a-t-il déclaré. Les Tories l'évincent. Lassés de voir leurs boîtes de réception encombrées par les courriels rageurs de leurs électeurs, les députés conservateurs prennent eux-mêmes la plume et envoient des lettres de défiance à Graham Brady. Ils se diront qu'il vaut mieux se débarrasser rapidement de Johnson que d'attendre d'en payer le prix eux-mêmes lors des prochaines élections générales. Si le président du comité 1922 des députés d'arrière-ban reçoit 54 de ces lettres, un vote de confiance est alors déclenché parmi les députés conservateurs. Si le PM perd ce vote, il est éliminé et une élection commence pour un nouveau leader. Certains signes montrent que la patience est à bout dans les rangs des Tories, et le 12 janvier, le chef des Tories écossais, Douglas Ross, est devenu la première personnalité importante du parti à demander à Johnson de démissionner. Sue Gray et la police le forcent à partir. Scotland Yard a apparemment été en contact avec le Cabinet Office, alors que l'on se demande si les boissons de la garden-party du 20 mai 2020 ont enfreint les lois sur le confinement. S'il s'avère que le Premier ministre enfreint la loi, il devient difficile pour lui de continuer. S'il assiste ou accueille une fête qui enfreint la loi, il lui sera tout aussi difficile de continuer. Johnson a fait confiance à Sue Gray, haut fonctionnaire du Cabinet Office et ancienne responsable de l'éthique interne. Pourtant, elle a sa propre réputation de rigueur à défendre et il est peu probable qu'elle lui fasse trop de faveurs. Elle a vu défiler des premiers ministres et on dit d'elle qu'elle est redoutable et sans peur. D'autres régulateurs, dont le commissaire aux normes parlementaires, pourraient également s'y intéresser... Lire la suite