Elections législatives: L'ancien Premier ministre Manuel Valls candidat de la majorité présidentielle éliminé au premier tour (Reuters)

PARIS (Reuters) - L'ancien Premier ministre de François Hollande et candidat de la majorité présidentielle, Manuel Valls, a annoncé dimanche sa défaite aux élections législatives dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger.

"Je prends acte des résultats sur la 5ème circo des FDE (Français de l'étranger)", a-t-il écrit sur Twitter.

"Mes remerciements vont aussi à la majorité présidentielle pour son investiture et son soutien. Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu. Une élection est un moment de vérité", a-t-il ajouté....