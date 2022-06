Le schéma du maintien de l’ordre mis au point par la préfecture de police et ses mauvaises décisions au cours de la soirée expliquent en grande partie le chaos lors de la finale de la Ligue des champions. C’est ce que montrent des documents confidentiels que Mediapart s’est procurés, auxquels n’ont pas eu accès les sénateurs chargés de l’enquête sur le sujet.

« Une impréparation en amont, un manque de réactivité pendant, et une gestion critiquable après » : jeudi, lors d’un déplacement au Stade de France pour faire un point d’étape sur leurs investigations autour de la finale gâchée de la Ligue des champions, le coprésident de la commission de la culture et des lois du Sénat, François-Noël Buffet, (LR) n’a pas mâché ses mots. La délégation, menée par le sénateur et son collègue Laurent Lafon (centriste), a regretté des « faits d’une rare gravité »....

