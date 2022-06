Le 3 juin a marqué le 100e jour de l'opération militaire russe en Ukraine visant à libérer les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk du contrôle du régime de Kiev. Jusqu'à présent, les troupes conjointes de la RPD et de la RPL, avec le soutien des forces armées russes, ont libéré et établi un contrôle total sur 224 colonies sur le territoire de la République populaire de Donetsk. Le 2 mai, le chef de la République populaire de Louhansk a affirmé que toutes les localités avaient été débarrassées des militants des formations armées ukrainiennes, à l'exception des villes de Severodonetsk et Lisichansk, où de violents affrontements se poursuivent. Toute la région de Kherson et une grande partie de la région de Zaporozhie sont sous le contrôle de l'armée russe. La région de Kharkov reste l'un des principaux champs de bataille de la guerre en Ukraine. Après l'échec des FAU à repousser les forces russes de la région et à tenir leurs positions près de la frontière, les militaires russes sont passés à l'offensive et reprennent le contrôle de la colonie, s'approchant de la périphérie de la ville de Kharkov. Près de la ville de Stary Saltov, les forces dirigées par la Russie ont pris le contrôle des villages de Shestakovo et Fedorovka situés sur la route menant à la ville. En conséquence, les forces armées ukrainiennes se sont retrouvées prises au piège. Dans le même temps, l'AFU aurait terminé la traversée en ponton de la rivière Seversky Donets près du village de Hotomli. L'attaque des forces ukrainiennes pourrait menacer les positions russes au sud de Stary Saltov et débloquer la route vers la ville. Dans la partie nord du front de Kharkov, les affrontements ont atteint la zone de Tsirkuny. Les combats d'artillerie se poursuivent à la périphérie de la ville de Kharkov. Les unités d'artillerie des FAU ouvrent le feu depuis les zones résidentielles de la ville, en conséquence, les tirs de riposte russes menacent les civils. Les troupes russes devraient bloquer la ville de Kharkov à partir de l'est et probablement se déplacer en direction du sud vers la ville de Chuguev, l'une des principales bases des FAU dans la région. Le contrôle ukrainien de Tchougouev menace les forces russes dans la région d'Izyum, qui visent l'offensive sur les villes de Slavyansk et Kramatorsk. Les opérations militaires russes dans la région de Kharkov visent à détourner les militaires ukrainiens des combats sur les lignes de front du nord du Donbass. La contre-offensive russe pourrait marquer la reprise d'attaques massives dans la région d'Izyum, où des affrontements positionnels se sont poursuivis ces dernières semaines. L'armée ukrainienne a précédemment signalé le renforcement des positions russes à Izyum. Ainsi, la reprise de l'offensive russe vers Slavyansk peut être attendue prochainement. La nuit dernière, une entreprise industrielle de la ville de Bezlyudovka a été détruite à la suite d'une frappe de missile. Le missile guidé Krasnopol a touché le point de tir des soldats ukrainiens dans une maison civile. Sur les lignes de front nord des républiques populaires de Donetsk, de violents affrontements se poursuivent près des mêmes localités dans la région d'Izyum. Les frappes d'artillerie des FAU touchent les positions militaires russes à Rudnevo et Dolgenky. Les combats positionnels se poursuivent à Velykaya Kamishevakha. Aucune avancée d'aucune des parties dans la zone n'a été confirmée jusqu'à présent. Depuis leurs positions à Izyum, les unités russes avancent le long de la rive ouest de la rivière Seversky Donets. La bataille pour la ville de Bogorodichnoye se poursuit pendant au moins cinq jours. Le contrôle russe des colonies et de la route vers Sidorovo conduirait à l'encerclement des unités des FAU qui défendent Svyatogorsk. Dans la ville de Svyatogorsk, presque toutes les zones résidentielles sont déjà sous le contrôle des forces dirigées par la Russie. Les unités ukrainiennes se retirent sans combats violents. Elles ont traversé le fleuve Seversky Donets et établi leurs positions militaires dans la Laure Svyatogoskaya, monastère local situé sur une colline sur la rive droite du fleuve. L'artillerie ukrainienne déployée dans un lieu sacré empêche les forces dirigées par la Russie de s'approcher des fortifications des FAU et de prendre le contrôle de la ville. La Laure de Svyatogorsk est l'un des lieux clés de l'orthodoxie. On s'attend donc à ce que les FAU défende ses positions dans le monastère jusqu'à ce qu'il soit détruit. Des provocations visant à rendre la Russie responsable de la destruction de ce lieu sacré sont également possibles. La scission entre les églises orthodoxes russe et ukrainienne a clairement démontré que le régime de Kiev manipule facilement la foi de son peuple. Selon les rapports locaux, les moines ont été pris en otage par les militaires ukrainiens. Jusqu'à présent, trois victimes parmi eux ont été confirmées. Le 30 mai, deux moines et une nonne ont été tués. Trois autres ecclésiastiques ont été blessés. Le régime de Kiev a déjà affirmé que la mort des moines était une nouvelle action inhumaine de l'armée russe. Cependant, ce fait ne fait que confirmer qu'ils ont été pris en otage dans le monastère par des militaires ukrainiens. La garnison des FAU à Svyatogorsk est coupée des autres unités ukrainiennes. Kiev confirme le retrait des forces ukrainiennes de la zone située au sud de la ville. Les FAU se sont retirés sur la rive droite de la rivière Seversky Donets, laissant les villages d'Ozernoye, Shchurovka, Brusovka sans combat. Le 3 juin, le quartier général de la défense territoriale de la RPD a confirmé le contrôle total de Shchurovo. Dans la région de Krasny Liman, qui a récemment été prise sous le contrôle de la RPD, les forces dirigées par les Russes doivent encore traverser la rivière Seversky Donets près de la ville de Rayhorodok afin d'avancer vers la ville de Slavyansk depuis l'est. La nuit dernière, des combats d'artillerie lourde ont été signalés de l'autre côté de la rivière. Aucun assaut majeur des forces en progression n'est attendu dans un avenir proche. Les forces dirigées par les Russes vont probablement poursuivre les combats de position près de Rayhorodok jusqu'à ce que toute la région sur la rive gauche du fleuve Seversky Donets soit sécurisée, et que d'autres unités russes approchent la zone de Slavyansk depuis d'autres directions. La bataille pour Severodonetsk continue. Presque toutes les zones résidentielles de la ville sont sous le contrôle de la RPL. Les FAU tiennent ses positions dans l'usine chimique Azot à Severodonetsk et sur les collines de Lisichansk. Des affrontements ont déjà éclaté dans la zone industrielle. Selon les journalistes russes présents dans la région, les unités des FAU, qui se cachaient sur le territoire de l'usine Azot à Severodonetsk, ont tenté de contre-attaquer afin d'éloigner les forces russes de la zone industrielle il y a deux jours. L'attaque a été accompagnée par le soutien de l'artillerie ukrainienne déployée dans la ville de Lisichansk. En réponse, les troupes russes ont ouvert un feu massif d'artillerie, de MLRS et de mortiers, réduisant à néant les efforts de l'ennemi. Dans la région de Severodonetsk, les combats se poursuivent à Ustinovka et Privolye. Le contrôle de ces villes par la LPR ouvrirait la voie vers la zone industrielle de Severodonetsk et Lisichansk depuis trois directions.

Les vidéos des zones libérées de Severodonetsk ont confirmé que les unités des FAU ont transformé les zones résidentielles en positions fortifiées. En conséquence, les maisons civiles situées à proximité ont été détruites par le feu. " Dans leur désir effréné de conserver le contrôle des territoires occupés de la République populaire de Louhansk, les militants ukrainiens ont transformé la ville de Severodonetsk en une véritable forteresse, car elle leur semblait imprenable. Littéralement dans chaque cour, dans chaque rue, à chaque coin de la ville, des postes de tir, des abris et des tranchées ont été équipés. Comme d'habitude, des fortifications ont été équipées près des bâtiments résidentiels, aux intersections et même sur les terrains de jeux des enfants. Les tranchées ont été équipées sans tenir compte des communications civiles et du risque pour la population civile. Les fascistes ukrainiens sont prêts à sacrifier la vie des civils afin de conserver le territoire, même s'il est brûlé et désert. Un habitant de la région, Yuri : "Ils se sont retranchés là. Ils vivaient quelque part au bout de la maison, dans un coin de l'entrée. Notre 6ème entrée. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient tout l'espace, allaient partout, regardaient ce dont ils avaient besoin et le prenaient. Ils passaient tout et l'emportaient. Ils cherchaient de l'argent, de l'alcool, de la drogue, etc.". Le long des rues, on trouve des fusils de gros calibre et d'autres équipements militaires. Les rues sont bloquées par les décombres des lampadaires et des barricades, mais les unités d'assaut du département de la défense de la RPL, soutenues par l'artillerie, se sont précipitées dans la ville si rapidement que l'ennemi n'a pratiquement pas résisté et s'est replié dans la zone industrielle urbaine. Cependant, ils ne seront pas en mesure de tenir longtemps non plus. La victoire sera la nôtre". - a rapporté le département militaire de la RPL. À son tour, la radio ukrainienne Svoboda a montré des combattants étrangers déployés dans la zone industrielle de Severodonetsk. Le 3 juin, un groupe de journalistes de Russia Today et de Reuters s'est retrouvé sous le feu des FAU dans la banlieue de Severodonetsk. "Ils ont été bombardés à l'entrée de Severodonetsk. L'un des obus a foncé sur la voiture d'escorte qui se trouvait à 5-10 mètres devant nous et dans laquelle se trouvait, entre autres, une équipe de tournage de Reuters composée de deux personnes. Au début, il semblait qu'ils avaient sauté sur une mine : la voiture s'est retournée sur le côté et a pris feu. Le conducteur de l'escorte est mort sur le coup, les journalistes sont à l'hôpital. Notre groupe est sain et sauf. Ils nous ont frappés exprès : ils ont attendu que nous nous arrêtions, comme il s'est avéré, sur le tronçon de route visé et seulement alors ils ont commencé à tirer, en ajustant le tir par un drone. Et oui, nos deux voitures étaient civiles". - a rapporté un journaliste de RT. Sur le front Kamenskoye-Orekhov-Gulyai-Pole-Velikaya Novoselovka, les batailles de positions se poursuivent.

Dans la région de Kherson, les tentatives des FAU de lancer des attaques depuis les directions de Mykolaiv et Krivoy Rog se sont soldées par de lourdes pertes. Les militaires ukrainiens n'ont pas réussi à percer la défense russe à Snegirevka et Davydov Ford. Les deux derniers jours ont été marqués par des batailles de position sur les lignes de front. Le 1er juin, les MLRS russes tirent sur l'Ochakov, où 2 petits bateaux lance-missiles de la marine ukrainienne sont touchés. Les bombardements massifs et insensés des militants ukrainiens sur les zones résidentielles de la ville de Donetsk et de sa périphérie se poursuivent. Rien que le 3 juin, un homme a été tué à Horlovka et un autre dans le village de Vladimirovka, une douzaine de civils ont été blessés. La commissaire aux droits de l'homme de la RPD, Daria Morozova, a révélé les pertes subies par les forces de la RPD au cours de l'opération militaire spéciale. Entre le 28 mai et le 3 juin, 74 agents des forces de l'ordre et militaires et 17 civils ont été tués. Le nombre de blessés s'élève à 280 et 102 respectivement. Depuis le début de l'année, 1999 agents des forces de l'ordre sont morts en RPD, 8249 ont été blessés. De même, 604 civils ont été tués, 1899 ont été blessés. Une vidéo montrant les résultats de la provocation chimique des FAU dans la ville de Rubezhnoe a été partagée en ligne. Les FAU tiennent toujours leurs positions dans la région de Zolotoe, qui est presque encerclée par les forces dirigées par la Russie. Selon les données préliminaires, la ville de Kamishevaha est passée sous le contrôle de la RPD et les forces dirigées par la Russie ont atteint la périphérie ouest de Zolotoe. Les unités ukrainiennes se sont retirées de leurs positions dans la colonie pour se réfugier dans les zones forestières voisines. Les FAU tiennent toujours ses positions à Vrubovka. Les forces dirigées par la Russie avancent lentement vers la ville de Bakhmut. Le village de Pilipchatino est passé sous le contrôle total de la RPD. Des affrontements violents se poursuivent sur l'autoroute Bakhmut - Lisichansk. Les FAU transfèrent des renforts supplémentaires sur la route en lançant des frappes d'artillerie sur Nyrkovo, Belogorovka et Berestovoye. Les affrontements se poursuivent pour le contrôle de la centrale électrique d'Uglegorskaya, près de la ville de Svetlodarsk, qui est déjà sous le contrôle de la RPD. Des unités de la RPD sont entrées dans la périphérie sud de la ville de Novolugansk. Leur contrôle leur permettrait d'attaquer les positions des FAU dans la centrale depuis la direction du sud. Dans la région d'Avdeevka, les FAU ont lancé une contre-attaque mais a échoué et a perdu plusieurs véhicules blindés. Les affrontements se poursuivent à la périphérie sud et est de la ville. Le 1er juin, la route d'approvisionnement des FAU dans la zone d'Avdiivka a été coupée. Un tireur d'élite des Forces armées de la Fédération de Russie frappe des positions ukrainiennes dans les environs d'Avdiivka avec un fusil de précision étatsunienne Desert Tech SRS-A2 Covert capturé. Le 3 juin, 2 civils ont été tués, dont un enfant, à la suite de la détonation d'un objet explosif sur une plage de la ville de Marioupol. Dans la ville de Berdyansk, les opérations de déminage ont été menées sur le territoire du port local. Les opérations sont menées par le service du génie de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie. Les spécialistes de la division du génie prévoient de procéder à un déminage complet du port en trois jours et de sécuriser l'installation pour les navires civils.