Environ 800 civils sont "abrités" dans l'usine chimique Azot de la ville de Severodonetsk. C'est ce que rapporte l'Agence France-Presse (AFP), citant l'avocat du propriétaire de l'entreprise. "Environ 800 civils se sont réfugiés dans les abris de l'usine chimique Azot appartenant au Groupe DF de Dmytro Firtash", a déclaré l'avocat du magnat ukrainien Lanny J. Davis dans un communiqué. Selon le communiqué, les civils comprennent environ 200 des 3 000 employés de l'usine et environ 600 résidents de Severodonetsk. Il aurait parlé des employés de l'usine, qui sont également responsables des processus vitaux de l'entreprise chimique. Un grand nombre de produits chimiques sont stockés dans l'usine Azot, dont la détonation peut causer des dégâts dans la ville et dans plusieurs régions. Le 8 juin, la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a mis en garde contre les plans de l'armée ukrainienne de mener une nouvelle provocation dans la ville de Severodonetsk. Les forces de Kiev sont en train de miner les conteneurs contenant des produits chimiques toxiques à l'usine Azot. Selon le plan de Kiev, l'explosion de chars contenant plus de 100 tonnes de salpêtre et d'acide nitrique devrait retarder l'avancée des forces armées de la Fédération de Russie et des républiques du Donbass. La Russie est censée être blâmée pour cette catastrophe d'origine humaine, comme toujours", a déclaré Zakharova lors d'un briefing. Elle a également confirmé que les militants ukrainiens prévoient de garder "plus d'un millier de travailleurs de l'usine et de résidents locaux" dans les abris souterrains de l'entreprise. Le 31 mai, des unités des FAU en retraite ont déjà fait exploser un réservoir d'acide nitrique sur le territoire d'Azot. Après l'explosion, un nuage orange toxique s'est élevé en direction des localités de Kremennaya et Rubezhnoye. En conséquence, l'explosion a été utilisée pour couvrir la retraite des forces ukrainiennes de la ville à travers la rivière vers Lisichansk. Les troupes ukrainiennes ont tenté de créer une zone de contamination chimique et de retarder l'offensive des forces dirigées par la Russie. L'armée ukrainienne suit le "plan Marioupol" pour tenter de retarder le contrôle total des forces dirigées par la Russie sur la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk. Les combats ont déjà atteint le territoire de l'usine d'Azot, et les images satellites ont confirmé que certaines des installations étaient déjà endommagées. L'usine Azot est plus petite que la fameuse usine Azovstal de Mariupol. De leur côté, les militaires russes doivent encore encercler la zone industrielle et la ville de Lisichansk. L'avancée russe autour des positions de l'AFU déterminera probablement si l'usine d'Azot sera prise d'assaut ou bloquée. La stratégie ukrainienne consistant à utiliser des civils comme boucliers humains n'a eu aucun résultat stratégique et a entraîné des pertes qui auraient pu être évitées. Elle ne permet pas d'arrêter l'avancée russe mais peut seulement la retarder.