Dans le nord de la région de Kharkiv, les forces armées ukrainiennes seraient en train de se regrouper afin de lancer une nouvelle contre-offensive contre les forces russes. Jusqu'à présent, les FAU ont échoué à deux reprises à reprendre le contrôle de Ternove et Varvarovka. Les affrontements positionnels se poursuivent dans la région. Les positions ukrainiennes dans les villages de Udy, Cherkassy Tishki, Svetlichny, Zolochiv et Stary Saltov sont constamment bombardées par l'artillerie russe. Le 9 juin, le quartier général de la défense territoriale de la République populaire de Donetsk a annoncé le début de la bataille pour la ville de Slavyansk. Le ministère a noté que les forces de Kiev utilisent les civils locaux comme "bouclier humain". Des unités des forces armées de la Fédération de Russie ont déjà atteint la périphérie de Slavyansk et bombardent les positions des forces armées ukrainiennes (FAU dans la ville). Elles s'approchent de plusieurs directions. En direction de l'ouest, les combats se déroulent dans la région de Krasnopolye et de Novonikolayevka. Dans la direction du nord, les troupes russes combattent dans la zone de Bogorodichnoye et s'approchent de la direction de Tatyanovka, qui est déjà sous contrôle russe. Le 10 juin, les troupes russes ont pris le contrôle de la ville de Prishib située sur la rive droite de la rivière Seversky Donets. Les forces russes ont pris le contrôle de la hauteur de Prishib, stratégiquement importante, près de Svyatogorsk, et repoussent les unités des FAU des zones voisines. Les troupes russes ont sécurisé une tête de pont sur la rive ouest du Seversky Donets et continuent de détruire les positions de l'AFU dans les environs de Slavyansk. Toute la région d'Izyum à Rubezhnoe, le long de la rivière Seversky Donets, est sous le contrôle des forces dirigées par les Russes. Les unités russes, qui avancent depuis Izyum, continuent de percer les défenses ukrainiennes le long de l'autoroute M03 près de Bogorodichny et Krasnopol. Les troupes russes poursuivent leur avancée du nord vers les villages de Novonikolayevka, Nikolsky et Krestishche afin d'atteindre la ville de Slavyansk, stratégiquement importante, par l'ouest. Dans la région d'Izyum, les affrontements se poursuivent à l'ouest de Velikaya Kamishevakha dans le village de Grushevakha, ainsi qu'au nord-est de Barvenkovo dans le village de Vernopolye. Les combats ont également atteint l'autoroute Barvenkovo-Slavyansk, empêchant les FAU d'envoyer des fournitures militaires à Slavyansk. Les forces dirigées par la Russie s'approchent toujours de la ville de Bakhmut (Artemovsk). Des combats sont en cours à la périphérie de Pokrovsky. Au nord de Popasnaya, de violents combats se poursuivent le long de la ligne Yakovlevka - Belogorovka - Berestovoye - Nikolaevka pour le contrôle de l'autoroute Bakhmut - Lisichansk. Au sud, les batailles pour Novoluganskoye et l'usine Uglegorskaya près de Svetlodarsk se poursuivent. À l'ouest de Popasnaya, les forces dirigées par les Russes poursuivent leur progression à la périphérie de Zolotoe. La milice populaire de la RPL, avançant depuis le sud, a occupé la partie orientale de Katerinovka. Kamishevakha a été complètement sécurisé par les unités russes. Les affrontements pour le contrôle de Vrubovka se poursuivent. À Toshkovka, les forces dirigées par les Russes ont éliminé les unités des FAU de la mine de Toshkovskoye. Dans la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk, aucun changement n'est signalé. Après l'échec de la contre-offensive des FAU à Severodonetsk, les quartiers de la ville sont en train d'être nettoyés et les batailles pour l'usine Azot continuent. Des unités des forces armées russes ont pris le contrôle de l'aéroport de la ville. Des combats ont lieu à la périphérie de Borovskoye. Des militants géorgiens près de Severodonetsk : Selon les rapports de l'agence de presse AFP, environ 800 civils restent dans la zone industrielle de l'usine Azot où les combats se poursuivent. En fait, l'AFU les utilise comme boucliers humains. Le territoire de l'usine a été miné par les unités de l'AFU. Le ministère russe de la Défense a averti que des conteneurs contenant des substances chimiques dangereuses (acide nitrique, ammoniac, nitrate d'ammonium) ont également été minés par les militaires ukrainiens, qu'ils prévoient de faire exploser pendant la retraite. Dans la région d'Avdeevka, de violents affrontements se poursuivent sans qu'aucun changement significatif n'intervienne sur les lignes de front. La milice populaire de la RPD a atteint la périphérie sud du village de New York. Dans la région de Zaporozhye, aucune avancée d'aucune des parties n'a été signalée jusqu'à présent. Cependant, les tirs d'artillerie sur les positions russes dans la région d'Ugledar se sont récemment intensifiés. À Zaporozhye, les forces armées russes ont frappé les positions ukrainiennes à Orekhov et Kamyshevakh. La situation dans la région de Kherson reste stable. Les forces russes contrôlent les localités de Tchernobaïevka - Pershetravnevoe et Muzykovka - Gorokhovskoye, Sadovoye, Baratovka - Davidov Brod. Le contrôle russe sur la ville de Snigirevka n'a pas été confirmé. Le 10 juin, les forces russes ont revendiqué le contrôle de la flèche de Kinburn dans le district d'Ochakiv de la région de Mykolaiv. La distance entre la pointe de la flèche et le port d'Ochakov n'est que d'environ 6 km. Ainsi, les positions militaires russes dans la flèche peuvent servir de point d'appui pour une opération d'assaut, les militaires russes pouvant bombarder le port ukrainien d'Ochakov. La flèche s'enfonce profondément dans la mer et bloque également l'estuaire du Dniepr-Bug. Sur l'île de Zmeiny, les militaires russes ont déployé des complexes anti-aériens "Tor" et "Pantsir". À son tour, le 9 juin, le chef du ministère ukrainien de la Défense a affirmé que le littoral de défense du pays avait été renforcé par des systèmes de missiles Harpoon de fabrication américaine.

La liste complète de l'aide militaire reçue par les forces armées de l'Ukraine de la part du Congrès américain comprend :

6500 complexes antichars ;

1500 MANPADS Stinger ;

20 000 lance-grenades antichars ;

7 500 armes légères ;

108 obusiers M777 ;

220 000 obus de 155 mm ;

121 drones Phoenix Ghost ;

700 drones Kamikaze Switchblade ;

200 véhicules blindés de transport de troupes M113 ;

Des centaines de Humvees ;

4 systèmes HIMARS ;

20 hélicoptères Mi-17.

Le matériel de fabrication étrangère fourni aux FAU est utilisé pour le bombardement des civils de la RPD et de la RPL. Le 10 juin, les services de sécurité de la RPD ont rapporté que l'AFU avait tiré plus de 360 obus à partir de lance-roquettes multiples, dont des "Grad", des "Hurricane", des pièces d'artillerie de 155, 152 et 122 mm, ainsi que des mortiers de 120 mm sur les zones résidentielles de la RPD.

16 localités de la République ont été visées. Suite à ce bombardement, au moins 7 civils ont été tués et 24 ont été blessés. 27 bâtiments résidentiels et 4 installations d'infrastructure civile ont été endommagés. Le 10 juin, les systèmes de défense aérienne de la ville de Sébastopol en Crimée ont intercepté un objet ennemi, probablement un drone se dirigeant vers une base militaire proche de la ville.