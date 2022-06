Les forces armées ukrainiennes poursuivent leurs attaques visant à menacer la population civile et à détruire les infrastructures civiles en RPD et en RPL. Le 11 juin, la milice populaire de la République populaire de Donetsk a signalé que les formations armées ukrainiennes ont tiré plus de 180 obus de MLRS "Grad", d'artillerie de 155 et 122 mm, ainsi que des mortiers de 120 et 82 mm sur le territoire de la RPD. Des quartiers de 8 localités ont été bombardés. Quatre civils ont été blessés, 16 bâtiments résidentiels et 3 infrastructures civiles ont été endommagés. Dans la République populaire de Louhansk, les formations armées ukrainiennes ont bombardé les localités de Pervomaisk et Rubezhnoye. Des obus de chars et des mines ont été utilisés lors des attaques. En conséquence, le bâtiment de l'administration locale de Pervomayskoe, ainsi que la maison de la culture et des loisirs de Zarya, une école d'art, un complexe commercial et un immeuble d'habitation ont été endommagés. Le 10 juin, la milice populaire de la République populaire de Donetsk a signalé que les formations armées ukrainiennes ont tiré plus de 360 obus de MLRS "Grad", "Hurricane", d'artillerie de 155, 152 et 122 mm, ainsi que des mortiers de 120 mm sur le territoire de la RPD. Le 10 juin, 5 civils ont été tués et 21 autres ont été blessés à la suite du bombardement de colonies de la RPD. À Gorlovka, quatre civils ont été tués et environ trois autres personnes ont été blessées lors des attaques. 12 personnes ont été blessées à Makeyevka. À Donetsk, plusieurs districts ont été la cible de tirs simultanés, l'une des frappes a touché la zone proche du bâtiment administratif de la RPD. Il est rapporté que la partie ukrainienne a utilisé l'unité d'artillerie automotrice française (ACS) CAESAR de 155 mm de calibre, qui est fournie à l'Ukraine par l'OTAN. À la suite de cette attaque, une femme a été tuée et plusieurs autres personnes ont été blessées. L'infrastructure civile a subi de graves dommages. Le bureau de représentation de la République populaire de Louhansk (RPL) auprès du Centre conjoint de contrôle et de coordination du régime de cessez-le-feu (CCCC) a indiqué que la ville de Pervomaisk a été bombardée par l'AFU dans la journée. Des mortiers de 120 mm ont été utilisés lors de l'attaque.