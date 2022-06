Depuis le 13 juin, la bataille acharnée pour la ville de Severodonetsk se poursuit. Ces derniers jours ont été marqués par plusieurs incidents qui ont confirmé la situation déplorable des Forces Armées d'Ukraine dans la ville. Les FAU ont confirmé la perte de contrôle du centre de Severodonetsk. Le conseiller du ministre Yuri Sak dans une interview avec Deutsche Welle a déclaré que la situation des Forces Armées de l'Ukraine à Severodonetsk est très difficile, mais les événements se développent plus intensément. Le ministère de la Défense de l'Ukraine a confirmé que les forces russes ont un avantage significatif en termes de puissance de feu et a comparé la situation dans la ville au blocus des forces ukrainiennes dans l'usine Azov à Mariupol. Les FAU se cachent toujours dans la zone industrielle et l'usine Azot, ainsi que dans le réseau ferroviaire adjacent. La taille de la zone industrielle de Severodonetsk est d'environ 6 km2. Elle est située à proximité de champs et de forêts qui mènent à la rivière Seversky Donets. La défense de la zone industrielle est assurée par les unités de la 4e brigade à vocation spéciale de la Garde nationale, la 115e brigade des forces armées ukrainiennes, la 118e brigade de défense territoriale et quelques détachements des groupes mercenaires. Le 12 juin, le commandant des FAU dans la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk, le général de division Nikolyuk, aurait donné l'ordre de faire sauter le pont prolétarien qui traverse le Seversky Donets afin d'empêcher les unités qui défendent la zone industrielle de Severodonetsk de quitter la région. À son tour, l'armée ukrainienne a accusé les forces russes d'avoir détruit le pont. En conséquence, les militaires ukrainiens étaient bloqués et ne pouvaient quitter la zone qu'en traversant la rivière à la nage ou en se rendant aux forces russes qui avançaient. Severodonetsk est actuellement bloqué après que les Ukrainiens ont fait sauter le dernier pont qui les reliait à Lisichansk dimanche", a déclaré le chef adjoint du département de la milice populaire de la RPD, Basurin. Selon lui, les militaires ukrainiens restés sur place ont le choix : se rendre ou mourir, il n'y a pas d'autre option. Les images de la zone ont confirmé que le bâtiment de l'entreprise scientifique et de production "Impulse" à Severodonetsk a été détruit à la suite des affrontements. Impulse était la seule usine en Ukraine qui produisait des composants pour les centrales nucléaires. Le 11 juin, l'ambassadeur de la RPL auprès de la Fédération de Russie, Rodion Miroshnik, a affirmé que le nombre de militaires ukrainiens présents dans l'entreprise s'élevait à 300-400. En outre, il pourrait y avoir environ 500 civils dans l'usine. Les militants ukrainiens bloqués auraient exigé de les libérer à Lisichansk avec des otages. Miroshnik a noté que des négociations étaient en cours sur l'évacuation en toute sécurité des civils. Le lendemain, le 12 juin, des civils ont quitté la zone de l'usine d'Azot pour rejoindre les militaires russes. Ils sont sortis par le deuxième point de contrôle de l'usine chimique. Ce fait a confirmé que la zone du checkpoint n'est pas contrôlée par les militants ukrainiens. Le nombre de civils évacués n'a pas été révélé. Il est rapporté que certains des otages restent dans la zone industrielle. Les FAU continuent de bombarder les zones résidentielles prises sous contrôle russe. L'imagerie satellite de la ville a confirmé que de grands incendies se sont déclarés dans la ville et les zones voisines. Les tirs sont effectués par l'artillerie ukrainienne dans la zone industrielle ainsi que depuis les positions ukrainiennes dans la ville de Lisichansk. Au même moment, les duels d'artillerie ont atteint la ville de Lisichansk. En conséquence, les civils qui n'ont pas été évacués de la ville souffrent. Pendant ce temps, les militaires ukrainiens renforcent leurs forces dans la ville. Un autre groupe de 80 combattants serait arrivé sur place la veille pour renforcer les défenses ukrainiennes. Cependant, cela ne semble pas suffisant pour arrêter l'avancée russe . Le responsable du département étatsunien de la défense aurait affirmé au Washington Post que l'armée russe est assurée de prendre le contrôle total de l'ensemble du territoire de la République populaire de Louhansk d'ici quelques semaines. La région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk est le dernier bastion des FAU dans la République.