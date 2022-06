Flash info J116. La guerre pourrait durer des années selon Stoltenberg (OTAN)/ La Russie a annoncé une réduction de 40 % du flux de gaz naturel vers l'Allemagne mardi, L'UE sera à sec selon Poutine

"Le rejet des ressources énergétiques russes signifie que l'Europe deviendra la région où les coûts énergétiques seront les plus élevés au monde. Cela portera gravement atteinte à la compétitivité de l'industrie européenne qui perd déjà la compétition au profit d'entreprises d'autres régions du monde..... Nos collègues occidentaux semblent avoir oublié les lois élémentaires de l'économie, ou préfèrent simplement les ignorer." Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Mardi, la Russie a annoncé une réduction de 40 % du flux de gaz naturel vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream. L'annonce, qui a été faite par des responsables de Gazprom, a provoqué des secousses sur le marché européen du gaz, où les prix ont rapidement atteint de nouveaux sommets. En Allemagne, où les prix ont triplé au cours des trois derniers mois, la nouvelle a été accueillie avec des cris d'horreur. Alors que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, cette nouvelle réduction de l'offre risque de plonger l'économie allemande dans la récession, voire pire. Toute l'Europe ressent maintenant l'impact des sanctions malavisées de Washington contre la Russie. Voici plus de détails sur le site Oil Price : "La société russe Gazprom a déclaré mardi qu'elle limiterait l'approvisionnement en gaz naturel via le gazoduc Nord Stream vers l'Allemagne de 40 % par rapport aux flux prévus en raison d'un retard dans la réparation d'équipements... La baisse de l'approvisionnement en gaz via Nord Stream vers la plus grande économie européenne, l'Allemagne, a fait bondir les prix du gaz en Europe de plusieurs chiffres... Les livraisons de gaz russe à l'Europe... ont déjà diminué après que l'Ukraine a arrêté le mois dernier les flux de la Russie vers l'Europe à ... l'un des deux points de transit... l'approvisionnement a donc été interrompu pour un tiers du gaz transitant par l'Ukraine vers l'Europe". ("Europe's Gas Prices Surge 13% As Russia Reduces Nord Stream Flow", Oil Price). Les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé plus de sanctions à la Russie que tout autre pays dans l'histoire. Mais l'annonce de mardi permet d'illustrer qui souffre réellement de ces sanctions et qui n'en souffre pas. La Russie ne souffre pas, en fait, elle ne semble pas du tout perturbée. Elle a calmement écarté les attaques de Washington comme on écarte une mouche lors d'un pique-nique familial. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les sanctions ont renforcé le rouble, augmenté les revenus des matières premières, fait grimper l'excédent commercial de la Russie à un niveau record et fait grimper les bénéfices du gaz et du pétrole dans la stratosphère. Selon toute norme objective, les sanctions semblent profiter à la Russie, ce qui, bien sûr, est le résultat inverse de celui escompté....