Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre italien Mario Draghi et le président roumain Klaus Iohannis sont arrivés à Kiev le 16 juin, où ils ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au cours de ce voyage, les dirigeants européens ont annoncé leur soutien au statut de candidat de l'Ukraine à l'adhésion à l'UE. Cependant, d'autres rapports suggèrent qu'ils ont également fait pression sur Zelensky pour qu'il accepte la perte de la Crimée et du Donbass. Un jour après leur visite, la Commission européenne a officiellement recommandé à l'Ukraine d'obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'UE, ce qui nécessite l'approbation des 27 États membres de l'Union. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg : "Nous n'avons rien contre. C'est leur décision souveraine d'adhérer ou non à des unions économiques... C'est leur affaire, l'affaire du peuple ukrainien." Moscou ne s'oppose pas à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE car le bloc ne constitue pas une menace militaire, contrairement à l'OTAN. M. Poutine a déclaré qu'en ce qui concerne l'intégration économique de l'Ukraine dans l'UE, c'était leur choix et c'est quelque chose qui jouit d'une grande popularité en Europe, même parmi les États non membres de l'UE. Rappelons que le voyage de Macron, Scholz, Draghi et Iohannis à Kiev intervient un jour seulement après la visite des candidats à l'UE que sont l'Albanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord, dont les dirigeants, respectivement Edi Rama, Dritan Abazović et Dimitar Kovačevski, ont publié avec Zelensky une déclaration commune en faveur de l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion à l'UE. Toutefois, des rapports indiquent que les grandes puissances européennes tentent de faire comprendre à Zelensky que les concessions territoriales sont une réalité qu'il doit accepter. Il est probable que les puissances européennes, malgré les pressions incessantes de la Pologne et des États baltes, acceptent que la Russie parvienne à ses fins en s'emparant de l'ensemble du territoire de Louhansk et de Donetsk. Jusqu'à récemment, l'UE pensait que des sanctions obligeraient la Russie à mettre fin à son opération militaire. Une fois de plus, on s'est rendu compte que les sanctions, qui, dans l'intervalle, seront certainement maintenues et peut-être même intensifiées, ne dissuaderont pas la détermination de Moscou à atteindre ses objectifs. Ainsi, il semblerait que Zelensky n'ait d'autre choix que d'accepter la nouvelle réalité, à savoir que l'Ukraine redevient un pays territorialement plus petit. Kiev semble déterminé à défier ce que les Européens souhaitent - une conclusion rapide de la guerre. De ce fait, la guerre restera prolongée, ce que souhaite l'administration Biden. Selon un article du Washington Post publié le 17 juin, un haut fonctionnaire du département d'État, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat pour décrire les délibérations internationales en cours concernant la guerre en Ukraine, a déclaré : "Les responsables de l'administration Biden avaient discuté de la possibilité d'un conflit prolongé avec des retombées mondiales avant même le mois de février, alors que les renseignements américains suggéraient que Poutine se préparait à envahir le pays." Le fonctionnaire a déclaré que l'administration Biden espère que les nouvelles armes, les vagues successives de sanctions et l'isolement diplomatique de la Russie feront la différence dans une éventuelle conclusion négociée de la guerre, diminuant potentiellement la volonté de Poutine de poursuivre le combat. Le problème de ce point de vue est que Moscou n'est pas isolée diplomatiquement, mais plutôt de l'Occident. En fait, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont snobé les occasions de rencontrer des responsables américains plus tôt dans la guerre et l'Inde n'a fait qu'accroître ses relations économiques avec la Russie. La Pologne et les États baltes défendent avec ferveur le point de vue étatsunien selon lequel la Russie est isolée et doit être combattue à chaque occasion, une décision que le reste de l'UE a prise mais dont les effets sur l'économie et la politique intérieure se font maintenant sentir. C'est pourquoi les principaux acteurs de l'UE souhaitent que l'Ukraine trouve rapidement un moyen de sortir de la guerre sans l'annoncer publiquement de manière directe. L'UE semble désormais reconnaître l'impossibilité d'établir un front anti-russe. La Chine n'allait jamais se laisser entraîner dans une telle position, mais le plus surprenant est peut-être que l'Europe a été choquée par le fait que l'Inde n'était pas très enthousiaste à l'idée de ruiner inutilement son partenariat étroit de plusieurs décennies avec la Russie. En fait, Zelensky a le choix : trouver une paix avec Moscou et ouvrir une voie éventuelle vers l'adhésion à l'UE, ou exécuter les ordres étatsuniens d'une guerre "prolongée" inutile, alors que l'Ukraine n'a pas la force ou les moyens de reconquérir les territoires perdus, ce qui ne fait que prolonger la souffrance et la destruction dans le pays.