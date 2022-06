(Suite)) Les militaires russes ont atteint la ville de Rai-Aleksandrovka et ont établi un contrôle de feu serré sur la seule route qui mène des régions de Zolotoe et Gorskoe. Selon les rapports, plus de 2 000 soldats des forces armées ukrainiennes (et diverses formations néonazies intégrées à celles-ci) semblent y être encerclés. Des rapports affirment que les groupes restants des forces de Kiev se retirent vers Bakhmut et Lysichansk où ils veulent utiliser les fortifications existantes pour y organiser la défense. Il convient de noter que le nombre estimé de troupes pro-Kyiv encerclées à Severodonetsk est d'environ 2 500. Avec le groupe Zolotoe, ce sont 4 500 combattants qui sont encerclés dans ce secteur d'opérations. Ce nombre est proche de celui dont disposaient les néonazis du bataillon Azov et des formations alliées dans la zone industrielle de l'usine Azovstal aux derniers stades de la bataille de Mariupol. Les tentatives des dirigeants de Kiev d'organiser des contre-attaques pour débloquer leurs forces dans ces zones ne feront probablement qu'augmenter le nombre de troupes piégées autour de Lysichansk, Bakhmut, Slavyansk et Kramatorks. Toutefois, il s'agit de l'un des scénarios les plus probables, car Zelensky & Co ont tendance à prendre des décisions qui ont un effet plus important sur les relations publiques. Et quoi de mieux que de répéter le "cas Mariupol" dans une autre région ? Ainsi, les médias et les diplomates occidentaux auront de nombreuses occasions de blâmer les Russes et de leur faire honte sous des prétextes inventés. Une autre option du gouvernement de Kiev consiste à organiser une attaque de grande envergure contre les positions russes dans le sud - c'est-à-dire dans les régions de Kherson et de Mykolaiv ou dans la région de Zaporizhzhia - en utilisant des formations fraîchement créées dans l'ouest de l'Ukraine et approvisionnées en armes de l'OTAN. Ce mouvement ne permettra pas de détruire les poches de Severodonetsk et de Zolotoe mais menacerait les lignes d'approvisionnement russes depuis la Crimée. Une grande avancée directe des forces de Kiev sur le territoire de la Russie reste peu probable malgré les attaques terroristes régulières lancées par les "démocrates" soutenus par l'OTAN contre la Russie, la RPD et la RPL. Contrairement aux affirmations publiques des diplomates ukrainiens et occidentaux accompagnées de contes de fées du MSM, les dirigeants ukrainiens comprennent que la Russie a mené une opération militaire limitée avec une force limitée sur le territoire de l'Ukraine. Une avancée importante des unités de Kiev qui viserait le territoire russe aurait toutes les chances de provoquer une réponse à grande échelle de la part de Moscou. Par conséquent, les troupes loyales au gouvernement de Kiev ont toutes les chances de participer à quelques batailles décisives supplémentaires pour l'image publique de "grand leader" de Zelensky et de mourir au nom de l'establishment international mondialiste intéressé par la déstabilisation de l'Europe.