. Le 24 juin, le chef de l'administration militaire régionale de Louhansk qui est sous le contrôle de Kiev a affirmé que les forces ukrainiennes devront se retirer de Severodonetsk. Les militaires ukrainiens ont reçu l'ordre de se retirer de la ville. Le territoire de l'usine Azot reste sous le contrôle des formations armées ukrainiennes. Severodonetsk elle-même et l'aéroport situé à proximité sont sous le contrôle des forces alliées de la Fédération de Russie et de la RPL. Pour l'instant, on ne sait pas si le responsable ukrainien faisait référence aux quartiers résidentiels de Severodonetsk, qui sont déjà sous le contrôle total des forces dirigées par la Russie, ou à la zone industrielle de la ville, où se cachent des militants ukrainiens. " Malheureusement, nous allons devoir retirer nos militaires [de Severodonetsk]. Cela n'a aucun sens de rester dans des positions brisées après de nombreux mois [d'hostilités], car le nombre de morts dans les territoires non fortifiés peut augmenter chaque jour", a déclaré Hayday dans une allocution télévisée. "Nos défenseurs, qui sont là, ont déjà reçu l'ordre de se retirer vers de nouvelles positions, et de mener pleinement les hostilités à partir de là." Hayday a poursuivi en disant que la Russie visait maintenant la ville de Lysychansk depuis Zolote et Toshkivka, à environ 30 kilomètres (18,6 miles) au sud . "Ils réussissent vraiment dans certaines implantations ", a-t-il dit. "Lysychansk est étirée sur le plan logistique, le paysage est complexe. Par conséquent, il est difficile de la prendre immédiatement. " Selon le responsable ukrainien, les tentatives russes d'infiltrer la ville avec des groupes de sabotage et de reconnaissance ont été repoussées. Il a ajouté que les évacuations et les livraisons d'aide militaire et humanitaire à la ville étaient en cours. Toutefois, le représentant officiel de la milice populaire de la RPL, Ivan Filipenko, avait précédemment affirmé que les deux villes constituaient un encerclement opérationnel. Les forces dirigées par la Russie contrôlent l'espace aérien au-dessus de Lisichansk et de Severodonetsk. Les militaires de la RPL PM ont pris le contrôle de la seule route reliant Seversk à Lisichansk. Des milliers de militants ukrainiens à Lisichansk ont été coupés de tout approvisionnement. Plus tôt dans la journée, il a été rapporté que les militants de la formation nationaliste "Aidar", qui se cachent dans l'usine Azot à Severodonetsk, se sont déclarés prêts à se rendre à condition d'un cessez-le-feu. Le premier vice-ministre de l'information de la RPD, Daniil Bezsonov, a déclaré que 800 combattants ukrainiens s'étaient rendus au cours des deux derniers jours . Environ 1 000 militaires des FAU ont été tués dans la région de Lisichansk au cours des deux derniers jours. Le nombre approximatif de blessés devrait être de 2,5 à 3,5 milliers de soldats. Le contrôle de Severodonetsk par la RPL sera bientôt annoncé officiellement. L'administration intérimaire est déjà en cours de formation dans la ville. Un résident local a déjà été nommé à la tête de Severodonetsk. M. Bezsonov a ajouté que selon les données officielles, il y a 1,8 mille militaires de l'AFU, 120 nationalistes, 80 mercenaires étrangers dans la région de Gorskoe-Zolotoe qui se sont retrouvés dans un piège. Alors que les hostilités se poursuivent, environ 10 000 civils restent dans la ville, certains d'entre eux sont toujours en otage dans la zone industrielle de Severodonetsk. Au total, plus de 500 personnes sont installées dans les abris de l'usine Azot. Le 24 juin, trois civils ont réussi à quitter le territoire de l'usine Azot, a rapporté le bureau du commandant de la RPL de Severodonetsk. Parmi les civils figurent deux hommes et une femme. "Trois civils ont réussi à sortir par le deuxième point de contrôle, alors qu'ils vivaient dans un abri anti-bombes au premier point de contrôle. Ils ont déjà été évacués de la ville ", a déclaré le bureau du commandant. Il a été signalé précédemment que les militants ukrainiens sont basés près du premier point de contrôle de l'usine d'Azot et ne permettent pas aux civils de quitter l'usine. Ils ont également moins de contrôle sur le second point de contrôle.