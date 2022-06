Le 29 juin a été marqué par les avancées des forces conjointes de la Fédération de Russie, des républiques populaires de Louhansk et de Donetsk dans plusieurs directions de la région métropolitaine de Louhangsk-Severodonetsk. Selon diverses informations, environ 1 500 combattants ukrainiens et militants étrangers sont actuellement déployés dans la ville de Lisichansk. Selon les premières informations en provenance de la ligne de front, les forces dirigées par la Russie ont pris le contrôle de la ville de Privolie dans la République populaire de Louhansk. La ville est située à la périphérie nord-ouest de la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk. Le succès russe a été possible après que les unités en progression ont traversé le fleuve Seversky Donets et établi un pied à terre sur la rive droite le 28 juin. Le contrôle russe de la ville de Privolie a coupé une autre route de retraite pour les forces armées ukrainiennes (AFU), de Lisichansk à Seversk. L'objectif clé des troupes dirigées par les Russes est de prendre le contrôle de la ville plus importante de Novodruzhevsk où se trouve le point de contrôle de l'ensemble du groupement des AFU dans l'agglomération, ainsi que le centre de coordination de la Légion étrangère. Une autre avancée des forces dirigées par les Russes a été signalée dans la zone de la raffinerie de pétrole de Lisichansk, située à l'ouest de la ville. Il s'agissait de l'un des principaux centres, entrepôts et bases d'approvisionnement des FAU dans la région. Après plusieurs jours de combats, l'installation serait passée sous contrôle russe le 29 juin. Le 108e bataillon des forces armées ukrainiennes a été presque entièrement détruit lors des combats à la raffinerie de pétrole de Lisichansk. Selon le ministère russe de la Défense, sur 350 personnes, seules 30 ont survécu. Les combats ont déjà atteint les rues de la ville de Lisichansk. Des batailles ont éclaté dans les parties sud et sud-ouest de la ville. Les unités dirigées par les Russes avancent depuis le village de Volcheyarovka le long de l'avenue Oktyabrskaya et dans la zone du village de la mine Matrosskaya le long des Héros de Stalingrad. Aux abords de Lisichansk, les combats se poursuivent à Verkhnekamenka, Maloryazantsevo, Topolevka, Spornoe et dans la région de Belaya Gora. Certains groupes séparés des FAU tentent de fuir Lisichansk assiégée en direction de Seversk. Le commandement militaire des FAU a transféré des forces supplémentaires dans la région de Seversk, y compris le groupe de combat de la 25e brigade séparée des lignes de front d'Avdeevka, ce qui vise à empêcher les forces russes en marche de refermer le piège. Dans la région de Seversk, les FAU renforcent leurs défenses en prévision de la prochaine avancée russe après la perte de Lisichansk. À la suite de combats acharnés, les deux camps subissent de lourdes pertes. Selon le ministère russe de la Défense, les unités de la 115e brigade mécanisée, de la 79e brigade d'assaut aéroportée et de la 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes opérant dans la direction de Lysychansk connaissent une crise alimentaire critique. En raison de la faim, de nombreux cas d'abandon de positions et de désertion de militaires sont enregistrés. Certains combattants de Kiev se rendent, y compris les mercenaires étrangers déployés dans la région. Le 28 juin, les forces de la RPL ont pris 10 mercenaires étrangers près de Lisichansk, a rapporté le ministère des affaires intérieures de la République. Les combattants étrangers ne bénéficient pas du statut de prisonniers de guerre. Dans le cadre de l'avancée des forces dirigées par la Russie dans la région métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk, de nouveaux cas de crimes de guerre sont enregistrés dans les zones nouvellement prises. Le journaliste étranger Patrick Lancaster a rapporté le meurtre d'un civil dans la région de Lisichansk par des soldats ukrainiens. Nous nous trouvons près de Lisichansk, sur le " chaudron de Lisichansk ", où des milliers de soldats ukrainiens auraient été encerclés par les forces russes et de la RPL. Nous avons trouvé un certain nombre de petites positions militaires près du pont que l'Ukraine a fait sauter pour tenter d'arrêter l'avancée de la Russie. Dans cette zone, nous avons également trouvé le corps de ce qui s'est avéré être un civil avec trois trous de balle dans la tête. Il y avait un sac en plastique noir enveloppé de ruban adhésif à côté de la tête de l'homme. Il convient de noter que les forces de la Russie et de la RPL ont pris le contrôle de cette zone il y a seulement deux jours, et que le cadavre était manifestement en décomposition depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Compte tenu de toutes les preuves que nous avons vues sur place et documentées dans ce rapport, la conclusion logique est que les forces ukrainiennes ont arrêté un civil pour une raison inconnue, puis lui ont mis un sac sur la tête et lui ont tiré 3 balles dans la partie supérieure de la tête. J'appelle tous les responsables gouvernementaux et les journalistes à mener une enquête complète sur ce crime de guerre apparent commis par les troupes ukrainiennes. Un autre cas de meurtre de civils a été signalé dans la zone industrielle. Des corps de civils tués par des néonazis ukrainiens ont été retrouvés à la périphérie de Lisichansk. Leurs corps ont été jetés dans des réservoirs de stockage de produits pétroliers. Les corps, les mains attachées dans le dos, sont en vêtements civils. Apparemment, il y avait un poste de contrôle néonazi à proximité, et c'est ainsi qu'ils ont traité les civils.