Au 31 mai, les forces dirigées par la Russie contrôlent environ la moitié de la ville de Severodonetsk. Avançant depuis les directions nord, nord-est et sud-est, elles ont déjà repoussé les Forces armées ukrainiennes (FAU) des zones résidentielles de la périphérie de la ville ainsi que de certains quartiers centraux. Les unités ukrainiennes se replient vers la ville de Lisichansk et renforcent leurs positions dans une nouvelle forteresse de la résistance ukrainienne, dans la grande zone industrielle de l'usine chimique Azot située dans la partie ouest de la ville.

Le 30 mai, les unités des FAU en retraite ont fait exploser un conteneur contenant vraisemblablement de l'azote dans l'usine chimique Azot de Severodonetsk. Une grande colonne de fumée a été vue au-dessus de la zone industrielle de la ville.

Les militaires ukrainiens ont déjà procédé à plusieurs provocations chimiques en République populaire de Louhansk, notamment dans la ville de Rubezhnoe où se trouve la grande usine chimique Zarya

. LIEN

. Ces provocations visent probablement à accuser les forces dirigées par la Russie, qui avancent, d'attaques chimiques sur le territoire ukrainien. Cependant, toutes les explosions ont eu lieu dans les zones contrôlées par les FAU et les frappes aériennes dans les zones revendiquées ne sont jamais confirmées. Par conséquent, de tels incidents n'attirent pas l'attention des médias occidentaux et ne font que des victimes parmi les résidents locaux qui souffrent de la guerre terroriste ukrainienne. Incapables d'arrêter l'avancée russe, les militaires ukrainiens font de leur mieux pour retarder la chute de la ville sous le contrôle de la RPL, ne dédaignant aucune méthode sale, y compris les attaques chimiques, le bombardement des civils et leur utilisation comme boucliers humains. Malgré les efforts des FAU, les forces dirigées par la Russie ont déjà pris le contrôle de la moitié de la ville. Les vidéos partagées par les forces dirigées par la Russie depuis les zones résidentielles de Severodonetsk ont confirmé qu'il n'y avait plus d'unités ukrainiennes dans le centre de la ville. Le palais de la culture et le parc Gogol, situés dans le quartier central, sont passés sous contrôle russe. Les forces armées de la Fédération de Russie se dirigent vers la zone industrielle le long de l'avenue Himikov par le nord et de l'avenue Gvardeisky par l'est. La vidéo suivante a été réalisée le 30 mai près du club de fitness Good Zone, situé dans le centre de la ville. Une vidéo montre des militaires russes capturent les positions des FAU situées dans les zones résidentielles de Severodonetsk.

Une vidéo confirme que les forces ukrainiennes continuent d'établir leurs fortifications près des bâtiments civils, en utilisant les résidents locaux comme boucliers humains.

Certaines unités des FAU se cachent encore dans des immeubles résidentiels de Severodonetsk, tirant sur les zones laissées par les forces ukrainiennes. En conséquence, les infrastructures civiles et les résidents locaux souffrent des attaques ukrainiennes

.

Les responsables ukrainiens admettent que les troupes russes ont déjà occupé le centre de Severodonetsk. Le chef des territoires de la République populaire de Louhansk qui sont encore sous le contrôle de Kiev a confirmé que les forces armées russes contrôlent la majeure partie de la ville. Toutes les voies d'approvisionnement menant à la zone métropolitaine de Severodonetsk-Lisichansk sont sous le contrôle du feu des Forces armées de la Fédération de Russie. L'évacuation de Severodonetsk et la livraison de marchandises y sont extrêmement difficiles en raison des dommages causés par le feu aux véhicules qui tentent de pénétrer dans la ville. Comme la majeure partie des zones résidentielles de la ville est déjà sous le contrôle de la LPR, les principales batailles ont éclaté dans la zone industrielle, qui a été transformée en une autre forteresse ukrainienne, comme ce fut le cas pour l'usine Azovstal à Mariupol. En général, les unités des FAU se retirent sous le feu de petits groupes vers les positions ukrainiennes dans la ville de Lisichansk, située sur la haute rive occidentale du fleuve Seversky Donets. L'assaut des forces russes sur Lisichansk est compliqué par la nécessité de traverser la rivière, car presque tous les ponts entre les deux villes ont été détruits par les FAU, ainsi que par le fait que Lisichansk est située sur une colline par rapport à Severodonetsk. Par conséquent, Lisichansk est susceptible de devenir la principale zone fortifiée de la résistance ukrainienne après la chute de la ville de Severodonetsk sans affrontements violents. À leur tour, les forces russes devraient encercler la ville de Lisichansk ainsi que l'usine chimique Azot à Severodonetsk avant l'assaut majeur. La région est déjà coupée des approvisionnements militaires en provenance de l'ouest. Aujourd'hui, le régime de Kiev a la dernière possibilité de retirer les équipements lourds de la région de Severodonetsk. Les troupes russes tenteront de refermer le piège d'ici une semaine et la situation pour l'AFU sera critique. Le commandement militaire ukrainien devrait se hâter d'organiser un retrait planifié des équipements vers Kramatorsk et Slavyansk. Cependant, jusqu'à présent, il semble que le groupement des FAU à Lisichansk soit prévu pour défendre la forteresse assiégée. De son côté, la milice populaire de la RPL propose aux restes de nationalistes ukrainiens à Severodonetsk de suivre leurs collègues et de déposer les armes. Des tracts appelant les militaires ukrainiens à se rendre et à éviter une effusion de sang inutile sont distribués dans la ville.