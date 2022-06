Flash info J99. Le conflit pourrait durer de "nombreux mois"selon Washington/ « 80 % de Sievierodonetsk est occupée » par les forces russes, les combats de rue font rage/ Au moins 262 enfants morts, 415 blessés ; 5.2 millions ont besoin d’aide humanitaire (Unicef)/ Après avoir blanchit les néonazis d'Azov, des médias font l'éloge du nouvel écusson "Licorne LGBTQ"

Peu de temps après que les médias aient fait un battage médiatique sur le fait que le bataillon Azov avait retiré l'insigne néo-nazi de ses uniformes, il a été révélé que les soldats gays d'Ukraine partent maintenant à la guerre avec un patch "licorne LGBTQ". Oui, vraiment. Comme l'a souligné Zero Hedge, après des mois de minimisation ou de négation pure et simple des liens directs d'Azov avec le néo-nazisme, les médias ont annoncé que l'unité avait abandonné un "symbole néo-nazi exploité par les propagandistes russes." "Ah oui... quand ces combattants arborent fièrement des symboles nazis, le vrai problème, ce sont les officiels et les médias russes qui le signalent : tout cela est très gênant bien sûr", a commenté le média. Peut-être dans le but de détourner l'attention de cet embarras, les médias traditionnels célèbrent maintenant un nouvel écusson de licorne porté par les troupes ukrainiennes gays, lesbiennes, bisexuelles et transgenres. "Alors que les combattants volontaires Oleksandr Zhuhan et Antonina Romanova préparent leur retour au service actif, ils contemplent l'insigne de licorne qui donne à leur uniforme une distinction rare - un symbole de leur statut de couple LGBTQ qui sont des soldats ukrainiens", a rapporté Reuters.

Les soldats ukrainiens LGBTQ "licornes" partent à la guerre https://t.co/Sa1aenumdv pic.twitter.com/ODyuDBbzXt- Reuters (@Reuters) 31 mai 2022. "Les membres de la communauté LGBTQ d'Ukraine qui s'engagent dans la guerre ont pris l'habitude de coudre l'image de la bête mythique sur leur épaulette standard, juste en dessous du drapeau national", peut-on lire dans l'article.

As volunteer fighters Oleksandr Zhuhan and Antonina Romanova pack for a return to active duty, they contemplate the unicorn insignia that gives their uniform a rare distinction – a symbol of their status as an LGBTQ couple who are Ukrainian soldiers https://t.co/deLTRANpjA pic.twitter.com/eN0PdsNNAD — Reuters (@Reuters) May 31, 2022

With the tragedy and destruction unfolding so distressingly in Ukraine, we should remember the values and hard won freedoms that distinguish us from Putin, none more than LGBT+ rights. So let’s resume our series of tweets to mark #LGBTHM2022 — Richard Moore (@ChiefMI6) February 25, 2022

Face à la tragédie et à la destruction qui se déroulent en Ukraine, nous devons nous rappeler les valeurs et les libertés durement acquises qui nous distinguent de Poutine, notamment les droits des LGBT+. Reprenons donc notre série de tweets pour marquer #LGBTHM2022. - Richard Moore (@ChiefMI6) Le 25 février 2022. Ses détracteurs l'ont accusé de se livrer à un exercice de vertu vide de sens. Oui, les valeurs de la civilisation occidentale n'existaient pas avant la création des droits des LGBTQIA2S+ dans les années 1960. Vous êtes un idiot qui signale sa vertu. La seule liberté durement gagnée que je veux, c'est celle des idéologues comme vous", a écrit l'un d'eux. Comme nous l'avions souligné à l'époque, le MI6 a également marqué le jour où Poutine a envahi l'Ukraine en tweetant sur le succès de sa matinée café gay.