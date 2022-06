"Il y a des pics de mortalité énormes dans les trois premières semaines après la vaccination" Dr Martin Zizi (France Soir)

Dans cette seconde partie d’émission — la première ayant porté sur la variole su singe — le professeur Martin Zizi, ancien directeur épidémiologique au sein du département de la Défense belge, fait le bilan de la première année de campagne de vaccination contre le Covid-19 en population générale. Une vaccination dont il rappelle qu’elle ne prévient ni de la contamination ni de la transmission.

Sur la base des données épidémiologiques, il examine la question de la balance bénéfice/risque du vaccin anti-Covid, qui varie en fonction de l’âge, des comorbidités et des variants. Une question particulièrement délicate dans le cadre de la vaccination des enfants, alors même qu’il n’existe pas de forme grave pour cette tranche d’âge et que les effets secondaires explosent, d'après les pharmacovigilances du monde entier.

Puis c’est la question de la légalité de cette thérapie qui est posée. Avec l’utilisation de la nouvelle technique ARN messager, le corps est devenu sa propre plateforme vaccinale, une sorte d’usine de production du vaccin. La quantité de protéine Spike produite par le corps pouvant varier, la posologie devient incontrôlable. Or, tout produit, qu’il s’agisse d’un médicament ou d’un vaccin, implique une posologie fixe pour être légal. Dans ce cas, ces thérapies géniques n’enfreignent-elles pas le principe de légalité ?

À ces inconnues déjà très nombreuses, vient s’ajouter la question des pratiques méthodologiques des essais cliniques, des pratiques qui pourraient, selon le Pr Martin Zizi, s’apparenter à de la fraude.

Enfin, c’est le comportement des individus face à la vaccination qui est examiné par le professeur, qui analyse le décalage entre, d’une part, la volonté des pouvoirs publics, les autorités de santé et les médias dans leur grande majorité, et d’autre part, la perception de l’intérêt de la vaccination par les adultes aussi pour eux-mêmes que pour leurs enfants. Des comportements différents selon les États américains, mais également de pays à pays et même de continents à continents…

DOCUMENTS :