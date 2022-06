Incidents au Stade de France : les sénateurs dénoncent "l'impréparation" des autorités et une "faute grave"

AFP / France Tv info, 16.06.22

Le président de la commission de la Culture du Sénat, Laurent Lafon, a épinglé, jeudi, "un manque de réactivité pendant [la finale de la Ligue des champions], et une gestion critiquable".

Le jugement est sévère. Après un premier rapport d'enquête pointant un enchaînement de "défaillances", la délégation sénatoriale qui planche sur les incidents du Stade de France a mené une série d'auditions et a fait, jeudi 16 juin, un point d'étape depuis l'enceinte du stade. Cette délégation, menée par les présidents des commissions de la Culture et des Lois du Sénat, Laurent Lafon (centriste) et François-Noël Buffet (LR), ont dénoncé "l'impréparation" des autorités publiques et qualifié la non-conservation des images de vidéosurveillance comme "une faute grave".

Laurent Lafon a dénoncé une "impréparation en amont, un manque de réactivité pendant, et une gestion critiquable après" et des faits d'une "rare gravité dont les conséquences auraient pu être dramatiques". Il a par ailleurs exprimé ses "regrets et excuses" pour les spectateurs victimes de faits de délinquance et ceux qui n'ont pas pu entrer voir la finale de la Ligue des champions, le 28 mai, au Stade de France, à Saint-Denis...

