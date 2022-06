Kigali, nouveau cheval de troie pour l'entrée des vaccins ARN de Big Pharma en Afrique ? Début de la construction d'une installation de production de vaccins à ARNm à Kigali, au Rwanda

Un réseau de production d'ARNm en Afrique ? Début de la construction d'une installation de production de vaccins à Kigali, au Rwanda

Article originel : mRNA-Production Network in Africa? Construction for Vaccine Production Facility Commences in Kigali, Rwanda Commences

TrialSite News, 25.06.22



La production d'ARNm en Afrique se poursuit. L'entreprise allemande BioNTech a récemment annoncé le franchissement de la prochaine étape liée à l'initiative africaine. Sur un chantier de construction, la première installation de fabrication d'ARNm du continent à Kigali, au Rwanda. Un objectif clé : d'ici à la fin de 2022, le premier ensemble de "BioNTainers" sera livré au site de production d'ARNm. D'autres installations de production d'ARNm seront également mises en place au Sénégal et en Afrique du Sud. Lors de la récente réunion de Kigali, des banquiers de la Société financière internationale de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement étaient présents.



L'installation de production d'ARNm de Kigali deviendra-t-elle un nœud d'un réseau de fabrication décentralisé et de bout en bout à travers l'Afrique ? Ce réseau d'installations de production de vaccins envisagé serait dédié aux personnes résidant dans les États membres de l'Union africaine. Ces initiatives coïncident avec les investissements continus de la Chine sur le continent. Par l'intermédiaire du Forum économique mondial, les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques européennes et étatsuniennes considèrent de plus en plus l'Afrique comme un marché important pour le développement de produits biopharmaceutiques dans le but de faire progresser les nouveaux vaccins et médicaments, d'améliorer la santé des patients et de contribuer à la croissance économique. Malgré les nombreux défis, un réseau panafricain de production d'ARNm semble pouvoir devenir une réalité dans les deux prochaines années.



Avec plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est le continent qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En raison d'une confluence de facteurs et de forces, allant de l'histoire et de l'exploitation coloniales résiduelles à la corruption politique permanente, le développement et l'intégration de l'économie du continent dans les économies dites du premier monde ont pris plus de temps que sur tout autre continent. Au cours des deux dernières décennies, la Chine a réalisé des investissements à long terme sur le continent. L'Occident est-il en train d'accélérer les énergies compétitives dans le secteur des sciences de la vie ?...

Lire la suite