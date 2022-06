L'apocalypse alimentaire à venir (Off Guardian)

L'apocalypse alimentaire à venir Article originel : The Coming Food Apocalypse Par Kit Knightly Off Guardian, 4.06.22

"Les prix sont plus ou moins 78% plus élevés que la moyenne en 2021, et cela fait craquer le côté production de l'agriculture. Dans de nombreuses régions, les agriculteurs ne peuvent tout simplement pas se permettre d'apporter des engrais à la ferme, ou même s'ils le pouvaient, les engrais ne sont pas disponibles pour eux... Et il ne s'agit pas seulement des engrais, mais aussi des produits agrochimiques et du carburant. Il s'agit d'une crise mondiale et elle exige une réponse mondiale." Theo de Jager, président de l'Organisation mondiale des agriculteurs

"Si vous contrôlez le pétrole, vous contrôlez les nations. Si vous contrôlez la nourriture, vous contrôlez les gens." Henry Kissinger



Une pénurie alimentaire mondiale majeure est imminente. Le Directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), M. Qu Donyu, a présenté le rapport intitulé "Assurer la sécurité alimentaire en temps de crise" lors de la réunion des ministres de l'agriculture du G7.

L'indice des prix alimentaires de la FAO a atteint 160 points en mars - le plus haut depuis sa création en 1990 !

Le rapport note que la Russie et l'Ukraine sont "des acteurs importants sur les marchés mondiaux des produits de base", notamment le blé, le maïs et les oléagineux. Et cette incertitude vient s'ajouter aux "prix déjà élevés dus à une demande robuste et à des coûts d'intrants élevés en raison de la reprise de la COVID-19."

Un certain nombre de pays, dont la Turquie et l'Égypte, des pays d'Afrique subsaharienne comme l'Érythrée, la Somalie, Madagascar, la Tanzanie, le Congo et la Namibie, seront fortement touchés par les déficits en blé de l'Ukraine et de la Fédération de Russie. Les crises alimentaires au Yémen et en Éthiopie, notamment, en souffriraient également.

Selon un récent article de CNBC, une pénurie d'engrais exacerbe la situation. La Russie, avec le Belarus, est responsable de 40 % des exportations de potasse. Selon Morgan Stanley, la Russie exporte également 11 % de l'urée, 48 % du nitrate d'ammonium et, avec l'Ukraine, 28 % des engrais à base d'azote, de phosphore et de potassium. Les agriculteurs de l'étranger devront donc se contenter de récoltes moins abondantes ou plus coûteuses.



Il semble toutefois que le monde ne réagisse pas tant à la crise qu'à son ingénierie !

Prenons l'exemple de la compagnie ferroviaire Union Pacific, aux États-Unis, qui a demandé à certains expéditeurs de réduire leur volume de wagons privés à compter de maintenant. Union Pacific est l'une des quatre grandes compagnies ferroviaires qui transportent 80 % du fret agricole. Avec ce mandat en place au printemps, les agriculteurs seraient retardés dans l'approvisionnement en engrais, ce qui entraînerait une baisse des récoltes.

De plus, on parle d'un autre virus, celui-là affectant les poulets ! Pour empêcher la maladie de migrer vers les humains, les agriculteurs ont abattu des millions de poulets tandis que les autorités déclarent que des millions de personnes sont mortes de cet équivalent aviaire du COVID. L'augmentation des coûts et les pénuries alimentaires touchent également les producteurs de volailles et d'œufs !



Cette semaine, l'émission Global Research News Hour suit la piste de la diminution des réserves alimentaires et arrive à un point final surprenant qui pourrait conduire au prochain drame malthusien majeur qui attend notre espèce !

Dans la première demi-heure, nous nous entretenons avec Monika Tothova, de la FAO, de certains développements spécifiques à la nouvelle crise alimentaire et de ce que le monde devra faire rapidement pour atténuer un scénario représentatif du pire. Elle est suivie par Kit Knightly, un journaliste qui étudie lui-même l'hypothèse d'une crise alimentaire planifiée et les liens avec la grande réinitialisation dont on parle tant.





