L'effet Foegen. Un mécanisme par lequel les masques faciaux contribuent au taux de létalité de la COVID-19 (Medicine)

L'effet Foegen. Un mécanisme par lequel les masques faciaux contribuent au taux de létalité de la COVID-19

Article originel : The Foegen effect. A mechanism by which facemasks contribute to the COVID-19 case fatality rate

Par Fögen, Zacharias MD

Medicine, 18.02.22

Résumé

De nombreuses preuves dans la littérature soutiennent l'utilisation obligatoire des masques pour réduire le taux d'infection du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, qui cause la maladie à coronavirus (COVID-19). Cependant, l'effet du port du masque sur l'évolution de la maladie reste controversé. Cette étude visait à déterminer si le port obligatoire du masque influençait le taux de létalité au Kansas, aux États-Unis, entre le 1er août et le 15 octobre 2020.

Cette étude a utilisé des données secondaires sur les mises à jour des cas, les mandats de port de masque et le statut démographique de l'État du Kansas, aux États-Unis. Une analyse de parallélisation basée sur des données au niveau du comté a été réalisée sur ces données. Les résultats ont été contrôlés en effectuant plusieurs analyses de sensibilité et un contrôle négatif.

Une analyse de parallélisation basée sur les données au niveau des comtés a montré qu'au Kansas, les comtés avec mandat de masque présentaient des taux de létalité significativement plus élevés que les comtés sans mandat de masque, avec un rapport de risque de 1,85 (intervalle de confiance à 95 % [IC 95 %] : 1,51-2,10) pour les décès liés au COVID-19. Même après ajustement du nombre de "personnes protégées", c'est-à-dire le nombre de personnes non infectées dans le groupe avec masque obligatoire par rapport au groupe sans masque, le rapport de risque est resté significativement élevé à 1,52 (IC 95 % : 1,24-1,72). En analysant la surmortalité au Kansas, cette étude détermine que plus de 95% de cet effet peut être attribué uniquement à COVID-19.

Ces résultats suggèrent que l'utilisation d'un masque pourrait représenter une menace encore inconnue pour l'utilisateur au lieu de le protéger, ce qui fait du port obligatoire du masque une intervention épidémiologique discutable.

La cause de cette tendance est expliquée dans le présent document à l'aide de la théorie de " l'effet Foegen " ; c'est-à-dire que la réinhalation profonde de gouttelettes hypercondensées ou de virions purs pris dans les masques sous forme de gouttelettes peut aggraver le pronostic et pourrait être liée aux effets à long terme de l'infection par la COVID-19. Bien que l'"effet Foegen" soit prouvé in vivo dans un modèle animal, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le comprendre pleinement....



