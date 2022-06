L’héritage empoisonné de la diplomatie française en Afrique (Mondafrique)

La nouvelle ministre des AffairesEtrangères, Catherine Colonna, doit affronter un grave conflit d’Emmanuel Macron avec le corps diplomatique. L’Afrique est sans doute le dossier le plus sensible.

C’est peu de dire que Jean-Yves le Drian a laissé sur le bureau qu’il vient de quitter des bombes à retardement. En cinq ans, le désormais ancien ministre des Affaires étrangères en duo avec le Président de la République a réussi la prouesse de porter le rejet de la politique française en Afrique à un niveau stratosphérique. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest plus rien ne va… Les populations sont vent debout contre la France, comme l’ont encore démontré les dernières manifestations violentes, qui s’en sont pris aux entreprises et aux drapeaux français dans la capitale tchadienne, mais aussi à l’intérieur du pays, à Abéché. Après chaque événement, de plus en plus fréquent, un peu partout au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, les autorités françaises pointent un doigt accusateur vers la Russie. Paris a trouvé un bouc émissaire idéal qui lui permet de rester dans le déni, de ne pas faire son introspection, même si sans conteste, le Kremlin joue habilement sur les failles et sait profiter des erreurs commises...

