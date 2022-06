L’influenceur aux millions de vues, Nicolas Scuderi, a des problèmes de santé suite à sa 2e dose de vaccin : « Je n’ai plus d’immunité »

Media en 4-4-2

Daniela Pinto et Nicolas Scuderi, alias la Famille Capone, sont des influenceurs très en vogue. Leurs vidéos font des millions et des millions de vues sur TikTok à chaque publication. Le couple suisse Daniela-Nico fait rire la France entière sur toutes les plateformes, Instagram, YouTube, Facebook... Les stars de la télé se les arrachent, de Keen’V en passant par Kev Adams, Cauet ou encore Cyril Lignac, le succès est phénoménal pour ce couple qui vit dans le bonheur et le rire.