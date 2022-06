L'OMS change le nom de la "variole du singe"... est-ce vraiment à cause du racisme ? (Off Guardian)

L'OMS change le nom de la "variole du singe"... est-ce vraiment à cause du racisme ?

Article originel : The WHO is changing the name “monkeypox”…is it really because of racism?

Par Kit Knightly

Off Guardian, 16.06.22

Hier, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a annoncé que l'OMS changeait officiellement le nom du virus de la variole du singe. Cette décision aurait été prise en raison de la "stigmatisation" et de la "discrimination" de l'actuel nom "inexact". Je ne vois pas très bien comment le "virus de la variole du singe" peut être un nom inexact pour un virus que l'on trouverait chez les singes et qui provoquerait la variole, mais c'est ce que soutiennent les "experts" qui ont demandé un "changement de nom urgent" dans ce rapport de la semaine dernière. Dans le contexte de l'épidémie mondiale actuelle, le fait de continuer à faire référence à ce virus et à le désigner comme africain est non seulement inexact, mais aussi discriminatoire et stigmatisant".

Bien sûr, le problème ici, comme toujours avec les informations grand public, ce sont leurs propres histoires/agendas mutuellement contradictoires. Car, selon le récit officiel, le virus vient bien d'Afrique, où il est endémique dans certaines nations d'Afrique de l'Ouest. Changer le nom du virus n'y changera rien, et ne fera pas oublier qu'ils l'ont dit, n'est-ce pas ? Alors pourquoi le faire ? Eh bien, dans un autre parallèle avec la Covid, cela leur permet d'intégrer une histoire de racisme dans le récit général. Avec la Covid, ils ont d'abord engendré des soupçons sur la Chine et les Chinois comme étant "la source" d'un problème inexistant. Puis ils ont condamné ces soupçons comme étant racistes. Ici, ils répandent la peur à propos de l'Afrique, et prétendent ensuite que cette peur est raciste. Ce n'est qu'un autre excellent moyen de diviser et de distraire les gens. Parallèlement à cela, l'irrationalité elle-même semble servir un certain objectif. Avec la Covid, on nous a prévenus que les "événements super-épandants" étaient incroyablement dangereux... mais que les manifestations de Black Lives Matter étaient l'exception car "le racisme est une pandémie pire que la Covid". En ce qui concerne la variole du singe, bien que l'on prétende qu'elle se propage parmi les "hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes", toute décision d'annuler des événements de fierté ou de fermer des lieux de drague connus est apparemment "homophobe". Alors peut-être qu'il y a un élément d'irrationalité pour le plaisir de l'irrationalité. Confondre les gens au point qu'ils ne savent plus où donner de la tête.

Il y a aussi une autre réponse possible, une réponse directement pragmatique liée à d'autres nouvelles concernant la variole du singe qui sont parues ces derniers jours. Le 14 juin, l'OMS a annoncé qu'elle se réunirait la semaine prochaine pour décider de déclarer ou non la vaeiolw du singe comme une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC). Aux États-Unis, les CDC ont publié une mise à jour des directives et des définitions de cas pour les symptômes de la variole du singe, dans le but d'"encourager une plus grande suspicion à l'égard de la variole du singe".

Plus tôt dans la journée, Bloomberg rapportait que les États-Unis n'avaient "pas tiré les leçons de la Covid" et que des "goulets d'étranglement dans les tests" pouvaient faire passer à côté de cas de lq variole du singe. Hier, Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, a publié une déclaration qualifiant la variole de "maladie négligée" : L'ampleur de cette épidémie présente un risque réel ; plus le virus circulera longtemps, plus il étendra sa portée et plus la maladie prendra pied dans les pays non endémiques. Les gouvernements, les partenaires de santé et la société civile doivent agir de toute urgence, et ensemble, pour contrôler cette épidémie ;

15 juin 2022 - OMS/Europe - Point de presse sur la variole du singe - Déclaration du directeur régional L'OMS/Europe organise une conférence de presse sur la variole du singe dans la Région européenne de l'OMS.

Alors, vous savez ce que je pense ? Je pense que le vrai problème ici est qu'ils veulent amener le récit de la variole du singe à un niveau supérieur, mais ils se sont encombrés d'un nom stupide qui ne fera jamais peur à personne. C'est pour ça qu'ils le changent... ils veulent que les gens aient peur, et "variole du singe" ne fait pas peur.

