La Belgique restitue les restes de Lumumba : une dent issue du découpage et du dépeçage du corps du Premier ministre congolais par un gendarme belge aux ordres. Mondafrique revient sur le rôle d'Etienne Tshisekedi dans l'assassinat colonial de Lumumba

....Félix Tshisekedi est l’héritier politique de son défunt père, Etienne

« Félix Tshisekedi et le roi Philippe qui revient d’une visite officielle en RDC, sont tous deux des héritiers de l’Histoire dont ils veulent tourner la page« , analyse Jean Omasombo, politologue, chercheur à l’AfricaMuseum. « Le roi Philippe représente la monarchie Belge coloniale, celle du Roi Leopold puis du Roi Baudouin, tandis que Félix Tshisekedi est l’héritier politique de son défunt père, Etienne ».

« Avant de devenir l’opposant historique à la tête de l’UDPS, Etienne Tshisekedi a joué un rôle dans l’anti-Lumumbisme. Alors qu’il était jeune étudiant en droit en 1960, il a d’abord fait partie du premier gouvernement du Sud-Kasaï sécessionniste, d’où il est originaire », explique le politologue.

Le 8 août 1960, un mois après que Moïse Tshombe a proclamé la sécession du Katanga, Albert Kalonji, leader du MNC-K (Mouvement national congolais), le parti de Patrice Lumumba qui se scinde en deux (MNC-K pour Kalonji et MNC-L pour Lumumba), proclame à son tour l’autonomie du Sud-Kasaï, avec comme capitale Bakwanga.

En réaction, Patrice Lumumba envoie l’Armée nationale congolaise pour reconquérir le Katanga et le Sud-Kasaï où des exactions sont commises, ce qui amènera le président Kasa-Vubu à révoquer le Premier ministre.

Le Collège des commissaires, c’est le gouvernement dont le but est de faire liquider Lumumba

En retour, Lumumba obtient la confiance du Parlement. C’est alors que Mobutu, commandant en chef des forces armées, fait son premier coup d’Etat. Etienne Tshisekedi devient Commissaire adjoint à la justice dans le Collège des commissaires généraux à Léopoldville, le gouvernement de transition mis en place le 19 septembre 1960.

Pour Jean Omasombo, il n’y a pas de doute, « Le Collège des commissaires, c’est le gouvernement des technocrates dont le but est de faire liquider Lumumba. On y trouve sept à huit ministres Luba, dont Etienne Tshisekedi. Le pouvoir anti-Lumumba a voulu exploiter l’opposition entre le MNC d’Albert Kalonji, dont les membres sont issus du groupe ethnique Luba Lubilanji et le MNC de Lumumba, représenté par le groupe ethnique Luluabu« .

Selon plusieurs sources, Etienne Tshisekedi était présent à la réunion du 14 et 15 janvier 1961, lorsque le Collège des commissaires a décidé de transférer Patrice Lumumba à Bakwanga, là où personne ne doutait qu’il allait se faire tuer. Sous la pression de la Belgique, Lumumba sera finalement transféré le 17 janvier au Katanga sécessionniste de Moïse Tshombe, où il fut assassiné le soir même.

Félix Tshisekedi a un devoir de mémoire à l’égard de tous les Congolais

Félix Tshisekedi, comme le Roi Philippe, est un héritier du passé, mais il n’est pas coupable. Pour autant, selon Jean Omasombo, le Président Congolais devrait s’exprimer sur ce passé. « Félix Tshisekedi a un devoir de mémoire à l’égard de tous les Congolais. Il aura fait construire le mausolée à Kinshasa, ça c’est positif. Mais il ne se prononce pas sur l’assassinat de Lumumba« , déplore-t-il. « Comment tourner une page de l’Histoire qu’on ne connaît pas ? Comment faire le deuil sans expliquer ce qui s’est passé ?« . Et d’ajouter : « Il n’y a jamais eu d’enquête judiciaire, ni de procès au Congo. Cette histoire n’est même pas enseignée à l’école… ».

Le discours de Jean-Michel Sama Lukonde, lors de la cérémonie du 20 juin et aussi ceux qui seront prononcés après, en RDC par les autorités congolaises, seront écoutés avec beaucoup d’attention....