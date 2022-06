La chaîne d'Etat France 2 livre dans son Jt de 20h un reportage-plaidoyer pour les ventes d'armes en faveur de l'armée ukrainienne

Une rhétorique souvent calquée sur les autorités ukrainiennes. Ci-desous un tweet d'un conseiller de Zelensky

Михайло Подоляк @Podolyak_M - 7:12 UTC - Jun 13, 2022

Être direct - pour mettre fin à la guerre, nous avons besoin de la parité des armes lourdes :

1000 obusiers calibre 155 mm ;

300 MLRS ;

500 chars ;

2000 véhicules blindés ;

1000 drones.

La réunion du Groupe de contact des ministres de la défense se tient à Bruxelles le 15 juin. Nous attendons une décision.