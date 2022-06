La France a désespérément besoin d'un roi (Unherd)

La France a désespérément besoin d'un roi Article originel : France is desperate for a king Par John Lewis Stempel* Unherd, 1.06.22

Macron se sert de Versailles comme d'une arme de propagande palatiale pour susciter l'admiration du spectateur - Poutine a été l'un des premiers bénéficiaires de l'effet Versailles, une astuce magistrale des arts et des miroirs mise au point par le roi Louis lui-même. Il a maintenu l'ensemble de la noblesse rebelle de France hypnotisée par son reflet suffisant dans la galerie des glaces. Plus récemment, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont été invités au château de Versailles, qui compte 1000 pièces, où ils ont dû pleurer d'envie, non seulement devant la splendeur des lieux, mais aussi devant les pouvoirs immenses et inégalés dont dispose Macron. Non seulement il commande à lui seul l'exécutif, y compris les forces armées, mais il dirige l'agenda politique national avec un minimum de contraintes parlementaires.

Le Roi Soleil a ébloui ses pairs, et a ébloui la France depuis. On ne le murmure qu'en arrivant à Calais, mais la France contemporaine, malgré sa prétention à être une république moderne, est plus exactement une monarchie louisianaise, sans le monarque de sang. Comme l'a observé un jour Emmanuel Macron, la France souffre d'une lacune politique : "la présence d'un roi, un roi que, fondamentalement, je ne pense pas que les Français aient voulu voir mort". Après s'être débarrassés de la famille royale lors de la Révolution de 1789, les Français l'ont immédiatement regretté et ont cherché à guérir la blessure psychologique en élevant Napoléon au rang d'empereur, un état de fait parfaitement satisfaisant à l'intérieur de l'hexagone, et qui n'a été annulé que par les efforts mégalomanes du petit caporal pour étendre la France au bout d'un mousquet.

En matière de longévité du règne, un monarque européen éclipse même Elizabeth II. Louis XIV monta sur le trône en 1643, à l'âge de quatre ans, et le quitta 72 ans plus tard, en 1715 (la gangrène avait ravagé sa jambe, imposant ainsi diverses fistules inavouables au travail de la Faucheuse). Dans l'intervalle, il a fait de la France une grande puissance par des attaques agressives contre ses voisins, a transformé la notion de monarchie ordinaire en monarchie absolutiste, a inauguré l'âge d'or de la culture baroque et a transformé un obscur pavillon de chasse dans un marais en l'étincelant château de Versailles...

Mais l'héritage autoritaire du Roi-Soleil ne se limite pas au crypto-monarchisme de la Cinquième République et au caractère autoritaire de la présidence française. Le dirigisme de l'économie française et le contrôle strict des colonies impériales d'outre-mer (officiellement "France d'outre-mer", bien qu'elles se trouvent loin dans le Pacifique et les Caraïbes) sont les fruits évidents du Roi-Soleil centralisateur, qui n'a jamais vraiment dit "L'État, c'est moi", mais qui aurait tout aussi bien pu le faire. (Il a en effet prononcé la phrase, presque comme ses derniers mots, "Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours").



Il suffit de continuer à gratter pour discerner les interminables héritages louisianais dans le fonctionnement de la France politique moderne. Pensez à la fonction publique hypertrophiée et à ses régimes de retraite sans fond ; ceux-ci datent de l'accord généreux que Louis a accordé aux martins royaux en 1673 (d'où le fait que Louis soit connu comme "le grand-père de la pension professionnelle moderne"). Et puis il y a le réflexe de dépenser, dépenser, dépenser du gouvernement : le Roi Soleil a pratiquement mis la nation en faillite ; Macron a toléré un ratio dette/PIB de 115%. La France d'hier et d'aujourd'hui est curieusement défensive dans sa mentalité : les fortifications de l'architecte militaire Vauban étaient un produit aussi typique du règne de Louis que le château de Versailles, tandis que de nos jours, l'Académie française patrouille la langue française pour empêcher l'infiltration d'anglo-saxons. Avec plus qu'une touche du Roi Soleil, Macron dépense des millions d'euros dans un "plan directeur" pour promouvoir le français contre la lingua franca mondiale qu'est l'anglais.

Bien sûr, n'importe quel navire de Foucaults peut critiquer les ossifications politiques louisianaises de la France contemporaine. Mais j'écris ces lignes dans un restaurant près du port historique de Saint-Martin-de-Ré, construit par Vauban. J'ai dîné, j'ai assisté à un film d'art et d'essai en langue française financé par l'État, et j'ai apprécié le "patrimoine" de l'endroit, ainsi que le spectacle des gens chics qui passent. Moi, ma table, et tous les promeneurs, nous participons au plus grand des arts français, peut-être au plus grand de tous les arts : l'art de vivre.

Pour cela, on adresse des prières de remerciement à Louis XIV. La France, terre de la haute culture et des beaux arts, a été inventée par le Roi-Soleil : partisan de Molière, le Shakespeare de la France ; fondateur de l'Académie royale de danse (et danseur de ballets lui-même) et de l'Académie d'opéra ; mécène de l'Académie française susmentionnée. Infatigable promoteur des arts, il trouve néanmoins le temps et l'envie de faire de la France le pays de luxe de la haute couture. Au 17e siècle, il a changé à jamais le paysage de la mode. Il a créé, on pourrait dire, l'autre Louis. Louis Vuitton.



Avant que le Roi Soleil ne monte sur le trône, l'Espagne était à la pointe du style européen, avec des vêtements lourds et sombres portés toute l'année. Mais Louis établit un code vestimentaire deux fois par an à la cour, qui inclut à différents moments dentelle, volants, rubans, bijoux. Plus en suite, le précurseur du costume. Et, bien sûr, les talons. Les nobles les mieux habillés avaient des avantages, comme celui de voir le Roi Soleil se lever de son lit le matin.

Louis, en collaboration avec le ministre des finances Jean-Baptiste Colbert, pratique une forme embryonnaire de dirigisme en orientant l'industrie textile nationale vers les tissus haut de gamme. L'importation de tissus en provenance de l'étranger est interdite. À la fin du règne de Louis XIV, un tiers de la population française était employé dans les industries du textile ou de la mode. Ses réformes radicales de la mode se sont répandues dans toute l'Europe, faisant de la France la première capitale mondiale de la haute couture. Chanel, YSL, Vuitton, Hermès, Dior, sont tous à leur manière les enfants du "Roi-Soleil".

La promotion du mode de vie opulent du Roi-Soleil ne se limite pas aux vêtements de soie sur son dos et aux chaussures à talons hauts à ses pieds. Terrifié par les bains - on dit qu'il n'en a pris que trois dans sa vie - il s'aspergeait de parfums, lui et Versailles, et demandait à son parfumeur de créer une nouvelle senteur pour chaque jour de la semaine. C'est ainsi que l'industrie française de la parfumerie, basée à Grasse, a reçu un coup de pouce du mécénat et a commencé à régner sur l'atmosphère.

Louis buvait également du champagne tous les jours pendant les repas, et l'absorbait comme un médicament. Et c'est ainsi que le commerce du champagne pétille des bulles du succès mondial. Féru de tranchées, Louis XIV a joué un rôle important dans l'innovation culinaire qui est devenue la haute cuisine. Avant Louis, la nourriture était fortement épicée et ne comportait que peu de légumes et de fruits. La préférence du roi va aux produits de son potager du roi, qui inaugure l'engouement pour les aliments frais aux saveurs naturelles, le goût naturel, servis en plats séparés (autre nouveauté), le tout supervisé par un maître d'hôtel. En 2010, l'UNESCO a fait de la cuisine française de type louisianais - le repas gastronomique ritualisé à plusieurs plats - un "patrimoine immatériel mondial".

Lorsque Macron a levé le confinement de la Covid II, il s'est précipité dans un café parisien pour tweeter : ''Nous y sommes ! Terrasses, musées, cinémas, théâtres... Retrouvons ce qui fait notre art de vivre." Ce qui, avec le "'nous" royal et la promotion de la vie, était très Louis XIV en effet. Il a aussi rouvert le pays au tourisme, et inondé les vacanciers, pour un aperçu de la Belle France et le goût de l'art de vivre.

Grâce à Louis XIV, la France est la France. Et la France est la première destination touristique du monde. Pas un mauvais résultat pour un gars en talons.

La France ? C'est lui.