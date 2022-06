La vaccination contre la Covid-19 BNT162b2 altère temporairement la concentration de sperme (Andrilogy)

La vaccination contre la Covid-19 BNT162b2 altère temporairement la concentration de sperme et le nombre total de motiles chez les donneurs de sperme

Article originel : Covid-19 vaccination BNT162b2 temporarily impairs semen concentration and total motile count among semen donors

Par Itai Gat, Alon Kedem, Michal Dviri, Ana Umanski, Matan Levi, Ariel Hourvitz, Micha Baum

Andrology, 17 juin 2022

https://doi.org/10.1111/andr.13209



Une comparaison rétrospective longitudinale multicentrique révèle une réduction temporaire de la concentration des spermatozoïdes 3 mois après la vaccination BNT162b2 et une récupération ultérieure. Le volume et la motilité du sperme restent stables.

Cet article a été accepté pour publication et a fait l'objet d'un examen complet par les pairs, mais il n'a pas été soumis aux processus d'édition, de composition, de mise en page et de correction d'épreuves, ce qui peut entraîner des différences entre cette version et la version officielle. Veuillez citer cet article comme https://doi.org/10.1111/andr.13209







Résumé :

Contexte :Le développement des vaccins contre la covid-19 représente une réussite scientifique notable. Néanmoins, des inquiétudes ont été soulevées quant à leur possible impact négatif sur la fertilité masculine.

Objectif

Étudier l'effet du vaccin covid-19 BNT162b2 (Pfizer) sur les paramètres du sperme chez les donneurs de sperme (DS).

Méthodes : 37 SD de trois banques de sperme qui ont fourni 220 échantillons, ont été inclus dans cette étude de cohorte rétrospective longitudinale multicentrique. La vaccination BNT162b2 comprenait deux doses, et la fin de la vaccination était prévue 7 jours après la deuxième dose. L'étude comprenait quatre phases : T0 - contrôle de base pré-vaccination, qui comprenait 1 à 2 échantillons initiaux par SD ; T1, T2 et T3 - évaluations à court, moyen et long termes, respectivement. Chacune comprenait 1 à 3 échantillons de sperme par donneur fournis respectivement 15-45, 75-120 et plus de 150 jours après la fin de la vaccination. Les principaux critères d'évaluation étaient les paramètres du sperme. Trois analyses statistiques ont été réalisées : 1) modèle d'équation estimée généralisée ; 2) premier échantillon et 3) moyenne des échantillons de chaque donneur par période ont été comparés à T0.



Résultats: Les mesures répétitives ont révélé une diminution de la concentration de spermatozoïdes de -15,4 % sur T2 (CI -25,5 %-3,9 %, p = 0,01) entraînant une réduction du nombre total de mobiles de 22,1 % (CI -35 % - -6,6 %, p = 0,007) par rapport à T0. De même, l'analyse du premier échantillon de sperme uniquement et de la moyenne des échantillons par donneur a entraîné des réductions de la concentration et du TMC sur T2 par rapport à T0 - baisse médiane de 12 millions/ml et 31 millions de spermatozoïdes mobiles, respectivement (p = 0,02 et 0,002 respectivement) lors de l'évaluation du premier échantillon et baisse médiane de 9,5×106 et 27,3 millions de spermatozoïdes mobiles (p = 0,004 et 0,003, respectivement) lors de l'examen de la moyenne des échantillons. L'évaluation T3 a démontré une récupération globale. Le volume du sperme et la motilité des spermatozoïdes n'étaient pas altérés.



Discussion: Cette étude longitudinale centrée sur le SD démontre une détérioration temporaire sélective de la concentration en spermatozoïdes et de la TMC trois mois après la vaccination, suivie d'une récupération ultérieure vérifiée par diverses analyses statistiques.



Conclusions: La réponse immunitaire systémique après le vaccin BNT162b2 est une cause raisonnable de la baisse transitoire de la concentration du sperme et du TMC. Le pronostic à long terme reste bon.