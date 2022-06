Le Danemark regrette la vaccination des enfants

Søren Brostrøm, directeur du Conseil national danois de la santé, a reconnu mercredi 22.06.22, lors de la présentation de la future stratégie Corona que cela avait été une erreur de vacciner les enfants. Il a déclaré que le Danemark n'avait pas tiré grand profit de la vaccination des enfants. Lors du passage de Søren Brostrøm à l'émission "Go' aften Live" sur TV 2 mercredi soir, on lui a demandé si c'était une erreur de vacciner les enfants, il a répondu "Avec ce que nous savons aujourd'hui : oui. Avec ce que nous savions alors : non, fut la réponse". Tandis que la professeure Christine Stabell Benn, professeur de clinique à l'université du Danemark du Sud, critique depuis longtemps le programme de coronavaccination des enfants. Elle ne doutait pas que la recommandation était inutile, même lorsque le Danemark a pris les devants et les a recommandés pour la tranche d'âge 12-15 ans l'été dernier : "Nous avions des vaccins dont le profil d'effets secondaires était très inconnu, et en même temps nous avions des enfants qui n'avaient rien à gagner à être vaccinés, a-t-elle déclaré à TV 2.." Il est é noter que tous les autres pays scandinaves n'ont pas recommandé la vaccination des enfants de moins de 12 ans.