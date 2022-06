Le Dr Anthony Fauci testé positif à la Covid malgré 4 doses de vaccin contre la Covid (CNBC)

Le Dr Anthony Fauci testé positif à la Covid, présente des symptômes légers

Article originel : Dr. Anthony Fauci tests positive for Covid, is having mild symptoms

Par Dan Mangan

CNBC, 15.06.22

Le Dr Anthony Fauci, responsable de l'effort de réponse à la pandémie Covid du gouvernement étatsunien, a été testé positif au coronavirus.

Le Dr Fauci, qui est entièrement vacciné et a reçu deux rappels contre la Covid, présente des symptômes légers, selon un communiqué publié mercredi par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, qu'il dirige.

"Le Dr Fauci va s'isoler et continuer à travailler chez lui", précise le communiqué. "Il n'a pas été récemment en contact étroit avec le président [Joe] Biden ou d'autres hauts responsables du gouvernement"...

