Le rapport de la commission d'experts du Parlement allemand n'apporte aucune preuve de l'efficacité des mesures de confinement (Substack)

Le rapport de la commission d'experts du Parlement allemand n'apporte aucune preuve de l'efficacité des mesures de confinement. Article originel : Report by German Parliament Expert Committee Finds No Evidence that Lockdowns did Anything par Eugyppius Daily Sceptic, 11.06.22

Nous sommes en présence d'un effort subreptice du bras politique pour fermer la porte au confinement de masse, ce qui explique l'opposition de Lauterbach et Drosten. Ces hommes ne sont que l'avant-garde de la dictature de la santé publique en Allemagne, qui a ses racines les plus profondes dans le monde universitaire, la bureaucratie permanente et la presse. Ils vont maintenant contre-attaquer et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que leurs politiques emblématiques ne soient discréditées.

Toute cette controverse m'a paru étrange. Il ne s'agissait sûrement que d'un banal blanchiment des confinements, et l'on pouvait se demander pourquoi Drosten et Lauterbach s'en préoccupaient.

Il y a quelques semaines, j'ai écrit sur les tentatives de Karl Lauterbach de retarder le travail d'un comité d'experts mandaté par le Bundestag pour évaluer l'efficacité des confinements et autres mesures de confinement en Allemagne. Christian Drosten est allé jusqu'à démissionner de la commission et a donné une interview radiophonique décousue dans laquelle il s'est plaint que l'organe d'évaluation n'avait pas eu assez de temps et qu'il avait été doté des mauvaises personnes.

[De nombreux détails importants du projet de rapport sont surprenants. Il s'ouvre sur l'affirmation que l'Allemagne ne s'est pas bien comportée pendant la pandémie. Il affirme par exemple que l'espérance de vie en Allemagne pour 2021 a diminué "d'environ six mois par rapport à l'année 2019, avant la pandémie", alors qu'en Suède, que les détracteurs des mesures considèrent comme un exemple positif, les gens vivent plus longtemps. La comparaison de 2021 avec 2019 semble toutefois étrange, car la Suède a connu des décès massifs en 2020, et a imposé des mesures plus strictes par la suite.

Dès le début, Streeck a eu une vision plus équilibrée du confinement et du risque posé par le SRAS-2. Drosten s'est manifestement désisté, estimant qu'il valait mieux discréditer le rapport de l'extérieur que de prêter l'autorité de son nom à son contenu.

Le chapitre est rédigé sous la direction du virologue Hendrik Streeck de l'université de Bonn, qui devait initialement partager cette tâche avec Christian Drosten de la Charité de Berlin. Mais Drosten a quitté le comité car, selon lui, une évaluation scientifique solide n'était pas possible dans le temps imparti et avec le personnel dont disposait le comité...

Depuis le début de l'année, alors que les pays abandonnaient les mesures de confinement les uns après les autres, des hommes politiques comme Markus Söder ont commencé à proposer un compromis politique : des masques vestigiaux pour apaiser les hystériques, et sinon aucune restriction. C'est cette vision qui a finalement prévalu, et ce n'est pas un hasard si c'est exactement ce que le comité d'experts a fini par soutenir.

Le chapitre sur les mesures Corona est mal conçu, la sélection et le commentaire de la littérature scientifique sont unilatéraux, les conséquences négatives des mesures sont exagérées, des aspects importants sont tout simplement omis ; seule une opinion négative préconçue des mesures Corona trouvera ici une confirmation, ont déclaré divers experts en virologie et en épidémiologie à la SZ.

Parfois, les études qui évaluent l'efficacité des interventions sont mises en doute par des déclarations succinctes indiquant qu'elles ont été "reçues de manière critique", sans fournir de référence. Et à de nombreux endroits, il n'y a pas de référence du tout, seulement l'insertion délibérée de "REF" pour suggérer qu'il y a quelque chose de plus à venir ici. Un expert qui, comme d'autres critiques de l'étude, ne veut pas être nommé, déclare : "On dirait qu'ils sont encore à la recherche de la bonne référence bibliographique, car on peut toujours trouver des études qui soutiennent une opinion."

Ou alors, c'est, vous savez, un brouillon, mais par tous les moyens, demandez à vos amis scientifiques de fournir des critiques anonymes sans fondement sur des conclusions qui ne vous plaisent pas.



La malhonnêteté continue :

[Les références bibliographiques sont parfois déformées dans le rapport. Par exemple, il est affirmé que même l'OMS, dans un rapport de mars 2019, "n'a pas recommandé de larges restrictions de contact et de mouvement pour la population en cas de pandémie de grippe en raison d'un manque de preuves scientifiques". Pourtant, le rapport dit le contraire. L'OMS recommande explicitement d'éviter les foules même dans le cas d'une pandémie de grippe "modérée", la fermeture des écoles et le port de masques à partir du niveau de gravité suivant ("sévère"), et la fermeture des lieux de travail et les restrictions de voyage à partir du niveau de gravité "extraordinaire", ce qui s'applique probablement au COVID-19.

Il s'agit d'une preuve supplémentaire que le rapport tente d'enfoncer un pieu dans le cœur du régime de confinement. En plus de s'appuyer sur des modélisateurs et d'éviter les comparaisons internationales, les partisans du confinement aiment éluder la distinction cruciale entre atténuation et confinement. Les mesures d'atténuation visant à "ralentir la propagation", y compris les fermetures régionales temporaires, ne sont absolument pas les mêmes que les "restrictions générales des contacts et des déplacements", comme les lockdowns, les fermetures de frontières et les quarantaines obligatoires pour les personnes en bonne santé. L'atténuation, c'est quand vos écoles ferment ; le confinement, c'est quand vos enfants ne peuvent pas jouer avec leurs amis. Ainsi, le rapport de l'OMS, que Berndt déforme, indique que "la recherche des contacts", "la mise en quarantaine des personnes exposées", "le contrôle des entrées et des sorties" et "la fermeture des frontières" ne sont "en aucun cas recommandés" (p. 3) - sans parler des mesures de confinement.

----

Le confinement de masse dépend de toute une tapisserie de mensonges et de fictions commodes. La voie médiane aurait été de dire que les mesures ne sont plus nécessaires ou rentables, étant donné la disponibilité généralisée des vaccins et la résistance immunitaire que la population allemande a cultivée, tout en affirmant par ailleurs la validité théorique du système doctrinal. Apparemment, le rapport divulgué à Christina Berndt ne fait pas cela. Il s'agit plutôt d'un effort pour couler le confinement de masse comme une politique viable maintenant et pour toujours, orchestré par des politiciens désespérés de mettre fin aux fermetures.

Pendant une grande partie de l'année 2021, les messages officiels ont été dominés par deux discours rivaux que j'ai surnommés Team Lockdown et Team Vaccine. Un certain scepticisme limité à l'égard des vaccins était possible, pour autant que vous exprimiez une profonde dévotion fanatique pour les interventions répressives non pharmaceutiques. À l'inverse, vous étiez autorisé à exiger la fin des confinements et autres mesures, tant que vous chantiez les louanges des vaccins. En 2022, avec la montée d'Omicron, nous avons assisté à la déroute totale de l'équipe Lockdown et à l'ascension de l'équipe Vaccine partout sauf en Chine.

Je m'attends à ce que le rapport du Bundestag soit complètement démoli par la presse allemande et l'establishment académique, mais en tant que signe d'une certaine opposition, enfin, quelque part, c'est encourageant.