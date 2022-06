Elle se situerait entre 52,5 % et 53 %, selon les estimation. L’abstention doit atteindre dimanche un nouveau record pour un premier tour d’élections législatives, entre 52,5 % et 53 % selon les estimations de cinq instituts de sondage, plus d’un point de plus que le précédent record de 2017 (51,3 %)...

Lire la suite