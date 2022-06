Les États-Unis examinent secrètement les plans d'Israël pour des frappes contre des cibles iraniennes en Syrie (Wall Street Journal)

Les États-Unis examinent secrètement les plans d'Israël pour des frappes contre des cibles iraniennes en Syrie

Article originel : U.S. Secretly Reviews Israel’s Plans for Strikes Against Iranian Targets in Syria

Par Michael R. Gordon

Wall Street Journal, 16.06.22



WASHINGTON-Israël coordonne secrètement avec les États-Unis un grand nombre de ses frappes aériennes en Syrie, alors que les alliés sont confrontés à un champ de bataille encombré de groupes militants, de milices soutenues par l'Iran et de militaires étrangers, selon des responsables étatsuniens actuels et anciens.

Les responsables étatsuniens ont peu parlé des missions de bombardement d'Israël, qui ont pour but d'interrompre le flux d'armes perfectionnées de Téhéran vers le Hezbollah libanais et de diminuer les forces militaires et les mandataires de l'Iran en Syrie.



En coulisses, cependant, de nombreuses missions israéliennes ont été examinées à l'avance pour approbation par de hauts responsables du commandement central étatsunien et du Pentagone, selon des responsables actuels et anciens.



L'objectif des États-Unis est de s'assurer que les bombardements israéliens n'interfèrent pas avec la campagne militaire menée par les États-Unis contre les militants de l'État islamique, dont le califat autoproclamé a été détruit, mais qui tentent d'organiser un retour.



Cette coordination formelle n'a pas été signalée auparavant, et le secret qui l'entoure montre comment Washington a cherché à soutenir son allié israélien sans se laisser entraîner dans la guerre de l'ombre qu'il mène contre l'Iran. L'examen des États-Unis porte principalement sur les missions israéliennes dans l'est de la Syrie qui passent près de la garnison d'al-Tanf, un avant-poste étatsunien près de la frontière entre la Syrie et la Jordanie qui se trouve en dessous de l'un des itinéraires d'attaque israéliens.



La grande majorité de ces frappes aériennes israéliennes ont été approuvées par les États-Unis...



