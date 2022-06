Les masques ne protègent pas, déclare le Health & Safety Executive (Daily Sceptic)

Les masques ne protègent pas, déclare le Health & Safety Executive.

Article originel : Masks are Not Protective, Says Health & Safety Executive

Par Niall McCrae*

Daily Sceptic, 24.06.22

En tant que représentant syndical des travailleurs d'Angleterre, j'ai passé les deux dernières années à défendre nos membres contre les politiques intrusives, inefficaces et potentiellement préjudiciables de la COVID-19. Jusqu'à il y a trois mois, lorsque le gouvernement a révoqué le mandat de vaccination dans le secteur de la santé et des services sociaux, la quasi-totalité de mes affaires concernaient des travailleurs qui refusaient de recevoir deux injections ou plus pour conserver leur emploi. Depuis lors, le champ de bataille s'est déplacé vers les règles de port de masque (impliquant souvent les mêmes employés).

Obliger le personnel à porter un masque pendant toute sa journée de travail est sans précédent dans la plupart des établissements de santé. Comme il est désormais admis par tous, sauf par les zélateurs les plus véhéments de la Covid, que la morbidité du virus SRAS-CoV-2 est similaire à celle de la grippe, nombre d'interventions radicales, du confinement au port du masque, semblent disproportionnées, voire néfastes. Il y a un mois, les directives nationales pour le NHS ont abandonné le masquage omniprésent dans les zones cliniques. Cependant, la plupart des établissements du NHS n'étaient pas disposés à sortir du mode pandémique. De façon absurde, aucune dérogation n'est acceptée pour le port du masque. C'est ainsi que nous avons eu un flux constant d'affaires, plusieurs membres étant menacés de licenciement malgré des problèmes de santé valables.

Dans le cadre de procédures disciplinaires, j'ai posé aux employeurs une série de six questions : 1. Considérez-vous les masques comme une intervention médicale ?

2. Encouragez-vous le consentement éclairé ?

3. Honorez-vous les exemptions ?

4. Pouvez-vous fournir la preuve (en résumé) que les masques sont efficaces ?

5. Pouvez-vous garantir que le port prolongé de masques n'est pas préjudiciable à la santé physique ou mentale ?

6. Pourriez-vous expliquer pourquoi les masques sont obligatoires pour la COVID-19 mais pas pour la grippe ? Aucun employeur n'a donné de réponse satisfaisante. La première question est fondamentale : si l'employeur définissait les masques comme une intervention médicale, le consentement serait nécessaire. Au lieu de cela, ils ont tendance à placer cette exigence dans le cadre de la politique relative aux équipements de protection individuelle (EPI). Les documents de politique qualifient à plusieurs reprises les masques de "répulsifs à liquides". Pour un virus respiratoire transmis par l'air, le fait de bloquer les projectiles des éternuements et de la toux présente des avantages. Mais cela n'empêchera certainement pas l'infection ou la transmission, comme l'ont montré de nombreuses études expérimentales et observationnelles sur les masques. Pourtant, ces dispositifs ont été imposés dans tous les coins du domaine hospitalier, souvent de manière tyrannique, affectant les patients et les visiteurs ainsi que le personnel. Mon amie Sian, qui emmenait sa fille aux urgences après un accident grave, s'est vu dire en substance "pas de masque, pas d'entrée" (elle a finalement accepté de porter une visière).

Comme l'a découvert un collègue représentant syndical, le Health & Safety Executive (HSE) ne considère pas le type de masque chirurgical le plus répandu comme un EPI. Voici un extrait des directives du HSE concernant la grippe : Quelle est la différence entre un masque chirurgical et un masque FFP3 ? Les masques chirurgicaux sont des masques ordinaires qui couvrent le nez et la bouche et sont maintenus en place par des sangles autour de la tête. Dans les établissements de santé, ils sont normalement portés pendant les procédures médicales afin de protéger non seulement le patient mais aussi le personnel soignant contre le transfert de micro-organismes, de fluides corporels et de particules générés par toute éclaboussure et projection. S'ils constituent une barrière physique contre les grosses gouttelettes projetées, ils n'offrent pas une protection respiratoire complète contre les petites gouttelettes en suspension et les aérosols. Ils ne sont donc pas considérés comme des équipements de protection individuelle (EPI) au sens de la directive européenne 89/686/CEE (Règlement EPI 2002 SI 2002 No. 1144).

Par conséquent, rien ne justifie que les services du NHS exigent l'utilisation de masques chirurgicaux, qui ne protègent pas contre les virus respiratoires transmis par voie aérienne. Mais alors, les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les cadres supérieurs ne devraient-ils pas déjà le savoir ? *Le Dr Niall McCrae est un représentant du syndicat des travailleurs d'Angleterre et un éthicien de la santé mentale.