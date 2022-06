Manon Aubry chef du groupe LFI et la NUPES ont voté pour le renouvellement du passe sanitaire européen (Vidéo)

Les députés ont approuvé par 453 voix pour, 119 contre et 19 abstentions (citoyens de l’UE) et 454 voix pour, 112 contre et 20 abstentions (ressortissants de pays tiers) l’accord conclu le 13 juin, qui prévoit des restrictions à la libre circulation dans l’UE en cas d’apparitions de nouveaux variants (NDLR : on n’est donc pas près de pouvoir circuler librement). Les règles actuelles, qui devaient arriver à expiration la semaine prochaine, sont donc prolongées jusqu’au 30 juin 2023.

La Nupes dupe ses électeurs

Alors que tous les députés de Marine Le Pen (RN) ont voté contre, ainsi que François-Xavier Bellamy… du côté de la NUPES c’est une autre histoire. En effet — comme le souligne l’éditorialiste Patrick Edery — Manon Aubry (LFI) a demandé à son groupe de voter pour la prolongation… puis a prétexté s’être trompée. Pour tenter d’échapper à la colère de ses électeurs, elle fait valoir un document pour justifier de la rectification et ainsi faire croire que tout était rentré dans l’ordre. Sauf que la député de La France Insoumise est malhonnête et se moque littéralement de ses électeurs — tout comme Leïla Chaibi (LFI) qui a aussi voté pour. Manon Aubry leur ment droit dans les yeux, puisque les « corrections de vote », peuvent être signalées par un député européen pour être inscrites sur la liste des résultats. Cependant, comme le souligne le guide de la plénière du Parlement européen, c’est purement symbolique, car cela ne modifie pas le résultat du scrutin. Seul le vote initial est pris en compte, la rectification ne vaut rien.