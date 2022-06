Newsletter n°440

Flash info J116. La guerre pourrait durer des années selon l'OTAN/ La Russie a annoncé une réduction de 40 % du flux de gaz naturel vers l'Allemagne mardi/ Attaques russes repoussées dans l'est selon Kiev/ Plus de 50 généraux et officiers ukrainiens tués dans un tir de missile selon Moscou/ Le Parlement ukrainien bannit la musique russe dans les médias et l'espace publique