Olaf Scholz et l'Ukraine. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle été si lente à livrer des armes ? (Der Spiegel)

Article originel : Olaf Scholz and Ukraine Why Has Germany Been So Slow to Deliver Weapons?

Par Melanie Amann, Markus Becker, Markus Feldenkirchen, Florian Gathmann, Matthias Gebauer, Serafin Reiber, Jonas Schaible, Christoph Schult et Severin Weiland.

Der Spiegel , 3.06.222



La moitié des Allemands - sans parler de nombreux pays alliés - estiment que le chancelier allemand pourrait faire davantage pour aider l'Ukraine. Pourquoi le gouvernement d'Olaf Scholz a-t-il été si hésitant ?



Le chancelier allemand Olaf Scholz est exaspérant. Depuis des mois, le récit est qu'il préférerait ne pas livrer d'armes du tout à l'Ukraine, et certainement pas d'armes lourdes. Le chancelier, selon les rumeurs, a dû être forcé à faire la moindre concession, puis il a retardé les livraisons. Mercredi, Scholz a dû écouter au Bundestag, le parlement allemand, le leader de l'opposition Friedrich Merz, du parti conservateur des chrétiens-démocrates (CDU), qui l'a accusé d'être un piètre ami de l'Ukraine face à l'invasion russe. Scholz, a déclaré Merz, pourrait même poursuivre un "agenda caché".



Puis, c'est au tour de Scholz de prendre la parole. Normalement, le social-démocrate de centre-gauche (SPD) profite de l'occasion pour lire une déclaration toute faite jusqu'à ce que son auditoire s'endorme. Cette semaine, cependant, il s'est montré fougueux.

"Nous fournissons une assistance complète", a lancé le chancelier, la voix tremblante et un regard d'acier sur le visage. "On pourrait aussi le reconnaître." Il a ensuite énuméré tout ce que son gouvernement avait déjà livré - une liste relativement longue, mais principalement composée d'armes légères. Il a également énuméré les armes lourdes qui vont suivre : 30 véhicules anti-aériens Gepard, qui seront envoyés au cours de l'été. Sept obusiers automoteurs Panzerhaubitze 2000, qui seront également envoyés cet été. Ces livraisons avaient déjà été annoncées. Mais M. Scholz a ensuite promis la livraison d'un système antiaérien moderne appelé IRIS-T SLM, qui devrait être envoyé à l'automne. Kiev doit également recevoir quatre systèmes de roquettes à lancement multiple MARS II provenant des stocks de la Bundeswehr, l'armée allemande.



"Nous faisons ce que nous pouvons", a déclaré M. Scholz. Et puis, pour tous ceux qui n'auraient pas compris le message, il a ajouté : "Faire ce qui doit être fait est précisément la voie que suit ce gouvernement."

Après son discours, Scholz - comme il le fait si souvent - avait l'air assez content de lui. Assis sur le banc du gouvernement, il affichait la certitude d'avoir réussi à réfuter toutes les accusations relatives aux livraisons d'armes dont il a fait l'objet ces dernières semaines. Mais l'autosatisfaction du chancelier est-elle vraiment ancrée dans la réalité ?

Jusqu'à présent, pas une seule arme lourde n'a été livrée directement à l'Ukraine par l'Allemagne. Et même si tous les systèmes qui ont été promis finissent par arriver dans le pays, le temps considérable que Berlin a mis à envoyer une aide significative ne peut être récupéré. Chaque arme qui serait parvenue plus tôt en Ukraine aurait pu faire basculer le cours de la guerre en faveur de Kiev.

Scholz et son gouvernement jouent clairement la montre. Au départ, ils ne croyaient pas que les Ukrainiens avaient une chance contre la Russie et ont envoyé le strict minimum nécessaire pour un déni plausible, en commençant par 5 000 casques. Ensuite, c'est un mélange d'incompétence et de manque de volonté - et une volonté de se cacher derrière ses alliés. Sans parler du refus de prendre le leadership international....

