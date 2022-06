OTAN, bras de fer Erdogan/Macron sur l’entrée de la Suède et de la Finlande Mondafrique, 31.05.22 Face à Ankara qui s’oppose à l’entrée de la Suède et la Finlande dans l’OTAN, Emmanuel Macron demande au président Erdogan de revenir sur sa décision.

Roland Lombardi, docteur en Histoire, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient. A partir de l’été 2016 et la tentative de coup d’Etat contre Recep Tayyip Erdogan, les Russes avaient opportunément saisi l’occasion de se « réconcilier » avec la Turquie.

Pourtant, devenus des « partenaires » dans le conflit syrien qui les opposait mais également dans les secteurs de l’énergie et de l’armement, Russes et Turcs sont demeurés néanmoins des compétiteurs géopolitiques rivaux dans de nombreuses autres crises : toujours en Syrie malgré les négociations, en Libye, au Moyen-Orient en général (au sujet de l’islam politique et des Frères musulmans) mais aussi en Méditerranée orientale, dans le Caucase ou en Asie centrale.

Ce jeu d’équilibriste du président turc entre l’OTAN (dont la Turquie est membre depuis 1951) et la Russie (achat de missiles S400 russes) mais aussi la politique agressive néo-ottomane et panislamiste de ce membre turbulent en Méditerranée et au Moyen-Orient depuis une dizaine d’années, ne pouvaient que déplaire à l’ancien président Trump qui, avant sa défaite électorale de novembre 2020, fit voter de lourdes sanctions économiques et commerciales contre la Turquie. Celles-ci, se greffant aux problèmes domestiques déjà aggravés par la pandémie et ses conséquences financières, ont mis en grande difficulté le pouvoir d’Erdogan, tant sur le plan intérieur que dans sa politique étrangère puisqu’il n’avait dès lors plus les moyens de ses ambitions.

Le retour des Démocrates à Washington et par conséquent la crise ukrainienne, réactivée par ces derniers, se sont révélés être un second souffle et une opportunité à plusieurs titres pour le maître d’Ankara.



L’Ukraine, un intérêt ancien pour la Turquie

Très investie depuis des décennies auprès des communautés tatares d’Ukraine et de Crimée, la Turquie a par ailleurs accentué, depuis 2019, et surtout à partir de la recrudescence des tensions autour de l’Ukraine en 2021, sa coopération militaro-industrielle et son rapprochement avec Kiev. Erdogan a resserré les liens avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, notamment en lui vendant des drones Bayraktar TB2 qui se sont d’ailleurs révélés d’une redoutable efficacité contre les troupes russes durant les premières semaines du conflit.

Ainsi, dès le début de l’invasion russe en Ukraine, la position de la Turquie fut saluée par l’OTAN puisqu’elle affirma ouvertement son soutien à Kiev, désapprouvant l’acte de guerre commis par son « allié » russe. Elle a toutefois refusé d’appliquer les sanctions décidées par les Occidentaux contre le Kremlin (la Turquie important massivement du blé et du gaz russe), et n’a cessé depuis de jouer la carte de la médiation...

